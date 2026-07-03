Lo que necesitas saber:

La Secretaría Anticorrupción alertó sobre una nueva estafa que amenaza a los adultos mayores.

¡Échales un fon a los abuelos! Porque la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno lanzó una alerta por una nueva red de fraude que utiliza nombres de funcionarios y cargos para así poder engañar, extorsionar y solicitar pagos indebidos a personas adultas mayores.

Así que mejor ve avisando a los abuelitos que tengan mucho ojo con esto y que no se dejen engañar, por eso aquí te decimos de qué manera operan.

¡Avísale a los abuelitos! Secretaría Anticorrupción alerta por 'falsos funcionarios' que engañan a adultos mayores y así operan
Fotos: Shutterstock

Nueva red de fraude utiliza nombres y logos de dependencias

De acuerdo con su comunicado, la dependencia indicó que los responsables se hacen pasar por funcionarios de la misma Secretaría o incluso de otras instituciones gubernamentales, utilizando nombres y cargos de personas servidoras públicas que sí trabajan en la dependencia o en otras.

Y de esta manera solicitan pagos por diversos conceptos, entre ellos gestión de trámites, recuperación de fondos defraudadores, certificaciones jurídicas o evitar sanciones fiscales.

Y la forma que utilizan para que se vea “creíble” es que utilizan documentos falsos como logos y crean perfiles falsos en redes sociales.

Por ello, la dependencia hace un llamado a la ciudadanía a mantenerse atenta y no proporcionar información personal, bancaria ni realizar depósitos ni transferencias a personas que se hagan pasar por servidores públicos, por medio de llamadas telefónicas, mensajes de WhatsApp, correo electrónico, redes sociales, solicitando pagos.

Y en caso de ya haber sido víctima de esta nueva forma de esta, comunicarse al 552000-2000 y al 800-1128-700.

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Apasionado por contar historias e informar sobre lo que sucede en el mundo. Amante del cine, el entretenimiento y las conversaciones que dejan algo para reflexionar. Creo que el humor y la verdad son herramientas...

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