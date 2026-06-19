Lo que necesitas saber: Tan sólo el día del partido entre Corea del Sur y México, el Fan Fest del Zócalo de CDMX tuvo una asistencia de alrededor de 200 mil personas.

Tan sólo el 18 de junio —el día del partido entre México y Corea del Sur—, el FIFA Fan Fest del Zócalo en CDMX registró una asistencia de aproximadamente 200 mil personas.

Y, en general, en esto de la convocatoria para ver el Mundial 2026 en espacios públicos como el Fan Fest y las 18 sedes en las alcaldías de CDMX, la ciudad parece llevarse el primer lugar de la mayor participación de entre las 16 ciudades anfitrionas.

Foto: @SeGobCDMX

Más de 400 mil personas en 5 días del Fan Fest en el Zócalo de CDMX

De acuerdo con información del gobierno de Ciudad de México, durante 5 días del Mundial 2026, el Fan Fest del Zócalo recibió alrededor de 412 mil personas.

Con esta cifra, CDMX se colocó como la sede con mayor participación —y dicen que con mejor “ambiente”— de las 16 anfitrionas.

Foto: @GobCDMX

También con estos datos, Clara Brugada dijo que CDMX era la sede más exitosa para llevar la experiencia del Mundial 2026 más allá del Estadio Ciudad de México.

En cuanto a los 18 festivales futboleros, se ha registrado una asistencia de más de 100 mil aficionados.

México vs. Corea del Sur

Seguro ya vieron las fotos y los videos de las celebraciones por la victoria de la Selección Mexicana de Futbol contra Corea del Sur rolando en las redes.

¿Qué hay del saldo? Según la Secretaría de Gobierno chilanga, todo se llevó a cabo de manera “ordenada”.

Foto: @MexicoCity26

Y en cuanto a la asistencia, cerca de 200 mil personas se lanzaron al Fan Fest —aun y cuando un día antes del partido, las autoridades avisaron que el aforo era de 55 mil. Además de 130 mil personas que se lanzaron a los 18 festivales.

El presupuesto

Por cierto, si alguien se preguntaba por cuánto están constando las transmisiones públicas, Clara Brugada explicó —el jueves 18—que al quite entrarían empresas privadas con al menos 125 millones de pesos para cubrir los derechos de transmisión en las 18 sedes.

Además de que el dinero sería reintegrado por los patrocinadores y, por lo tanto, “no le costarán un sólo peso al presupuesto público” de CDMX.