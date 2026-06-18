Fan Fest CDMX anuncia cupo máximo de 55 mil personas y 11 pantallas extra en estas zonas para el México vs. Corea del Sur

Lo que necesitas saber: El Fan Fest de CDMX abrirá a las 8:30 de la mañana del 18 de junio.

¡A llegar temprano! Si todavía no han topado esta información, por acá les dejamos la lista de las pantallas extra que colocarán en distintas zonas del Centro Histórico de CDMX, pues el FIFA Fan Festival anunció que tendrá un cupo máximo de 55 mil personas para el México vs. Corea del Sur.

Aunque el partido se jugará en el Estadio Guadalajara (Jalisco) —a las 7 de la tarde—, se espera que un buen número de aficionados le caiga desde temprano al Fan Fest del Zócalo de CDMX.

Foto: @MexicoCity26

Fan Fest CDMX anuncia cupo máximo de 55 mil personas

Ok, lo primero que hay que saber es que el Fan Fest de Ciudad de México abrirá a las 8:30 de la mañana. Ojo, el cupo máximo será de 55 mil personas.

Aquí la programación de los partidos del Mundial 2026 que se jugarán y transmitirán el 18 de junio:

Chequia vs. Sudáfrica: 10:00 horas.

Suiza vs. Bosnia: 13:00 horas.

Canadá vs. Qatar: 16:00 horas.

México vs. Corea del Sur: 19: 00 horas.

Dónde estarán las 11 pantallas extra del Fan Fest CDMX

Todas estarán instaladas en distintos puntos del Centro Histórico de Ciudad de México. Va la lista:

Juárez y Bellas Artes.

Juárez y Revillagigedo.

5 de mayo y Palma.

5 de mayo e Isabel la Católica.

Madero y Palma (cerca de Allende).

16 de septiembre y Palma.

20 de noviembre y Uruguay.

20 de noviembre y Mesones.

20 de noviembre y Regina.

Pino Suárez y Uruguay.

Pino Suárez y Salvador.

Foto: @MexicoCity26

Además, del FIFA Fan Fest del Zócalo, en CDMX hay otras 18 sedes a donde la afición puede caerle:

Álvaro Obregón: Parque La Bombilla.

Azcapotzalco: Parque Tezozómoc.

Benito Juárez: Parque Las Américas.

Coyoacán: Parque de La Consolación.

Cuajimalpa: Deportivo San Mateo Atenco.

Cuauhtémoc: Plaza Garibaldi.

GAM: Deportivo Hermanos Galeana, Campos Revolución.

Iztacalco: Deportivo Leandro Valle.

Iztapalapa: Utopía Meyehualco.

Iztapalapa: Central de Abastos.

Magdalena Contreras: Unidad Independencia.

Miguel Hidalgo: Parque Cri Cri.

Milpa Alta: Deportivo San Francisco Tecoxpa.

Tlalpan: Deportivo Vivanco.

Tláhuac: Bosque de Tláhuac.

Venustiano Carranza: Utopía Deportivo Eduardo Molina.