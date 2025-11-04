Lo que necesitas saber: Tras una redada en sus domicilios, agentes del FBI encontraron varias armas de fuego, equipo táctico y más de 1,600 cartuchos de munición.

El Halloween de este año en Estados Unidos pudo haber terminado en tragedia… pues según la fiscal general estadounidense, Pam Bondi, este fin de semana el FBI frustró un posible “atentado terrorista” inspirado en Estado Islámico.

Sujetos que iban a hacer supuesto ataque terrorista // Imagen: Departamento de Justicia de Estados Unidos

FBI frustra posible “atentado terrorista”

Y es que según documentos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, dos ciudadanos estadounidenses fueron detenidos el pasado 31 de octubre en Michigan… por andar planeando un atentado terrorista.

De acuerdo con la información, Ali y Mahmoud, visitaron un campo de tiro como parte de su plan para “cometer un delito federal de terrorismo“.

Tras una redada en sus domicilios, agentes del FBI encontraron varias armas de fuego, equipo táctico y más de 1,600 cartuchos de munición.

“Nuestra denuncia, recientemente desclasificada, revela un importante complot terrorista vinculado al ISIS, con varios sujetos arrestados en el Distrito Este de Michigan, cuyo objetivo eran los Estados Unidos“, compartió la fiscal general Pam Bondi.

Fotografía ilustrativa Pexels

¿Cómo descubrieron que el ataque sería en Halloween?

De acuerdo con la información, las autoridades encontraron entre las conversaciones de redes sociales entre ambos involucrados, varias referencias a calabazas y el Estado Islámico.

Esto les hizo creer que su ataque estaba planeado para el fin de semana de Halloween… por las representativas cabezas de calabaza de la fecha.