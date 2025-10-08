Lo que necesitas saber:
El avión usado por Noroña tiene un costo de 2 mil dólares por hora y su viaje habría costado 14 mil en total
Noroña siempre se ha caracterizado por ser polémico y responder sin tapujos, pero no por eso debemos dejar pasar lo que dijo esta vez. Evadió responder sobre el avión privado en el que viajó por Coahuila y dijo que lo seguirá usando porque es necesario.
Es más, se peleó con un reportero de TV Azteca asegurando que su jefe, Salinas Pliego, fue quien le pagó el viajecito por el norte del país.
El avión privado de Fernández Noroña
Pero empecemos por el principio. Todo comenzó esta mañana, cuando Reforma destapó detalles sobre el viaje en avión privado del senador de Morena.
Los datos disponibles indican que se trata de una aeronave Socata TBM850 que tiene un costo de 2 mil dólares por hora, y el viaje que se aventó Noroña habría costado alrededor de 14 mil dólares en total, equivalentes a unos 260 mil pesos mexicanos para este 8 de octubre.
Considerando el sueldo mensual de 131 mil pesos de Noroña, tendría que haber destinado dos meses de su sueldo para pagar el viaje, en el cual fue acompañado por Shamir Fernández y Pily de Aguinaga, también de Morena.
El viaje de Noroña ocurrió el pasado fin de semana, comenzando el viernes 3 de octubre desde Toluca hasta Torreón; luego se fue hacia Piedras Negras el sábado, y regresó ese mismo día a Toluca, haciendo otra parada en Ciudad Acuña por tierra previo a su regreso. Todo para unas asambleas informativas en esa región.
Noroña responde sobre su viaje en avión privado: “Me lo pago Salinas Pliego”
Este mismo miércoles la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada al respecto, y se limitó a decir que cada quién debe responder por sus acciones. ¡Y vaya que Fernández Noroña lo hizo!
“Me lo pago Salinas Pliego, él me apoya en este recorrido por el país; Salinas Pliego está de mi parte. Salinas Pliego me lo pagó, ya te respondí”, dijo a un reportero de TV Azteca, y de ahí no lo movieron. “Sostengo que Salinas Pliego me lo pagó”, repitió varias veces evadiendo responder con seriedad.
Es más, aseguró que si alguien se molestó por su viaje, pues que mejor se prepare porque lo seguirá haciendo cuantas veces sea necesario, ya que justificó el viaje asegurando que usó esa aeronave por tener poco tiempo para su gira y ese avión privado es bastante rápido.
“Tomé un taxi aéreo. Estuve en Torreón, Francisco I. Madero, Piedras Negras y Acuña en dos días, por supuesto que requería moverme con mayor rapidez (…) la compañera Presidenta dijo que cuando es necesario se puede”.
Y por si te lo preguntas, dejó claro que no tiene obligación de transparentar su viaje (quizá no sabe que como funcionario público, sí debe hacerlo, pero bueno). Cosas de la 4T.