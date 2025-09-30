Lo que necesitas saber: En 2017, Salinas Pliego emitió bonos de deuda de TV Azteca. Los que los adquirieron ahora piden sus respectivos pagos.... pero el tío Richie nomás no puede. Dice que por seguir viviendo las afectaciones financieras que dejó la pandemia.

Directamente desde Nueva York se le está pidiendo a Ricardo Salinas Pliego que agarre la onda y deje de demandar a quienes les debe. En lugar de eso, mejor que pague… aunque en Grupo Salinas dicen que es una decisión “en contra del derecho”.

Foto: Cuartoscuro

De acuerdo con Reforma, el juez Paul Gardephe de Nueva York ha pedido a Salinas Pliego (específicamente como dueño de TV Azteca) desistir de demandas que promovió en México contra sus acreedores, con la intención de no pagar una deuda que, según cálculos, en estos momentos supera los 580 millones de dólares.

Según el diario capitalino, las demandas las interpuso Salinas Pliego en 2022 y son relativas al ya conocido caso de compra de bonos de deuda de TV Azteca. La petición del juez neoyorquino se dio, recordándole a Salinas Pliego que, cuando emitió la deuda de TV Azteca en 2017, aceptó someterse única y exclusivamente a lo que dictan las leyes de Nueva York.

Ricardo Salinas Pliego / Foto: @RicardoBSalinas

Sin embargo, cuando ya no quiso pagar los bonos de deuda, el llamado tío Richie encontró en un juez del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX a un “sobrinito” muy favorecedor… quien a cada rato le permite no pagar sus deudas, bajo pretexto de afectaciones derivadas de la pandemia COVID-19.

Grupo Salinas no niega la deuda… pero califica a sus acreedores como hostiles, por no querer negociar

El caso no es negado por Ricardo Salinas Pliego y Grupo Salinas. Ayer, luego de darse a conocer esta información por Reforma, publicó un comunicado en el que acusó al diario capitalino de estar “al servicio de fondos buitre” por difundir la decisión del juez Gardephe.

Foto: El Economista

Para Salinas Pliego, la decisión de juez fue contraria a derecho… y que la postura del grupo de tenedores de deuda de TV Azteca es “hostil” y con poca disposición a negociar. “Nuestra prioridad es alcanzar un acuerdo satisfactorio para todas las partes”, dice el comunicado firmado por Luciano Pascoe, director general de Estrategia Digital de Grupo Salinas.

Este revés en contra de TV Azteca de Salinas Pliego se da unos días después de que el “tío Richie” pidió también a la presidenta Claudia Sheinbaum establecer una mesa de negociación… pues para ver cómo “le hacen” para lo de su deuda con el SAT. Sin embargo, Sheinbaum igual se vio “hostil” y advirtió que la deuda no se negociará.