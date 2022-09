FGR captura a dueño de mina en Coahuila donde 10 trabajadores quedaron atrapados

Este domingo 25 de septiembre y a través de un comunicado, la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que se detuvo a Cristian ‘S’, a quien identifican como el dueño de la mina ‘El Pinabete’, ubicada en el municipio de Sabinas, Coahuila, donde el pasado tres de agosto 10 mineros quedaron atrapados.

De acuerdo con la dependencia, la detención la llevó a cabo el personal de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quienes ubicaron al sujeto en cuestión en la calle Cananea Agujita, ubicada en la colonia Cosedores del municipio de Sabinas.

FOTO: CORTESÍA / CUARTOSCURO.COM

La PGR ya detuvo a uno de los dueños de la mina en Coahuila

Cristian ‘S’ contaba con una orden de aprehensión que se cumplió la noche del pasado sábado 24 de septiembre. Las autoridades lo acusan de explotar de manera ilícita un bien que pertenece a la Nación, por lo que lo presentaron ante el Ministerio Público Federal, donde se la FGR solicitó que se le vinculara a proceso.

De acuerdo con el diario Vanguardia, Cristian ‘S’ tramitó un amparo ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila, sin embargo no se pudo respetar debido a que el hombre no pagó 500 mil pesos que le pedían para que se le garantizara el amparo.

FOTO: CORTESÍA / CUARTOSCURO.COM

Aún falta que otros dos involucrados en lo ocurrido den su declaración

Aunque las autoridades habían emitido una ficha de la Interpol para Cristian y otros dos involucrados/dueños de la mina en cuestión, el hombre indicó que no se había dado a la fuga del país y si no habló de lo ocurrido ante medios de comunicación fue para no entorpecer las investigaciones.

Por ahora la FGR aún está en busca de Arnulfo ‘N’ y Luis ‘N’, quienes al igual que Cristian ‘S’ no se presentaron a declarar por lo ocurrido en la mina el pasado 3 de agosto, donde 15 mineros quedaron atrapados y sólo 5 lograron salir con vida, mientras que los cuerpos de los demás serán recuperados en los próximos meses.