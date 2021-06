FGR denuncia a anestesióloga de narcotráfico por comprar fentanilo para cirugías

Recientemente, la Fiscalía General de la República (FGR) denunció a la anestesióloga Marisa Brito por narcotráfico debido a que compró fentanilo para cirugías. “No es posible que la justicia me quiera involucrar o me quiera vincular a un delito tan grave que es el narcotráfico”, señaló esta médico que trabaja en un hospital particular de Iguala, Guerrero.

¿Cuál es el caso de esta anestesióloga que la FGR acusa de narcotráfico?

De acuerdo con información de Milenio, Marisa Brito es una anestesióloga que la FGR acusó de narcotráfico solamente por comprar ampolletas de fentanilo, un agonista narcótico sintético opioide utilizado comúnmente por sus acciones de analgesia y anestesia, por lo que no se considera un delito su uso en la medicina.

O al menos eso creía ella hasta que el pasado 4 de mayo fue imputada por la FGR por el delito de compra de narcóticos, cuando adquirió seis ampolletas de fentanilo por medio de internet a un proveedor que le recomendaron unos colegas.

Y es que a pesar de que el fentanilo se usa en procedimientos quirúrgicos, intubaciones o para disminuir algún dolor, también se utiliza ilegalmente en la fabricación de metanfetaminas. Aunque la intención de Marisa no era esa: “En ningún momento yo tuve alguna idea diferente que no fuera ayudar a los pacientes”.

Marisa está por asistir a su primera audiencia

Debido a que asistirá a su primera audiencia por la denuncia de narcotráfico de la FGR, la anestesióloga ya acudió a un abogado que comentó lo siguiente sobre el caso: “Una de las cosas más sorprendentes de esta acusación tan absurda contra la doctora Brito es que la propia FGR en su escrito en donde nos citan a la vinculación a proceso nos dice que el Art. 239 y 240 de la Ley General de Salud y claramente lo establecen exentan a los médicos cirujanos”, indicó Antonio Juárez.

Así es, la ley establece que sólo podrán prescribir estupefacientes los médicos cirujanos, veterinarios, dentistas, odontológicos que tengan título registrado por autoridades educativas y que cumplan con las condiciones que señala la Ley.

En ese sentido, Milenio comprobó que Marisa Brito cuenta con una cédula profesional que se emitió el pasado 4 de mayo de 2016, que la acredita como especialista en anestesiología, lo que le permite comprar el fentanilo. De hecho, también tiene un título profesional como licenciada en Médico Cirujano por la Universidad Latinoamericana que se emitió el 19 de enero de 2010.

¿Por qué compró el fentanilo por internet?

Médicos indican que ante la escasez que hubo a causa de la pandemia de COVID, especialistas tuvieron que comprar el fentanilo en línea. Y es que este medicamento se utilizó en pacientes contagiados de coronavirus para evitar que sintieran dolor al intubarlos.

Anoche le presentamos el caso de la médico cirujana y anestesióloga Marisa Brito acusada el 4 de mayo de narcotráfico tras comprar en Internet 6 ampolletas de fentanilo,pese a que la ley permite a los médicos de su especialidad utilizarlo

De @espejoazul pic.twitter.com/G9YfCsQWMk — Azucena Uresti (@azucenau) June 18, 2021

Por ahora, la anestesióloga Marisa Brito está libertad, sin embargo, en la audiencia del 22 de junio un juez determinará si la vinculan a proceso. Si se determina que existió un crimen, entrará en prisión y podría tener que cumplir una pena de 10 a 25 años.

*Con información de Milenio