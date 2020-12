Fidel Herrera, exgobernador de Veracruz, fue investigado en España por nexos con el narco

¿Se acuerdan de Fidel Herrera, el priista que pasó la estafeta de la gubernatura de Veracruz a Javier Duarte —junto con los problemas de inseguridad, violencia y represión contra reporteros y periodistas? Gracias a una investigación colaborativa de medios internacionales y Proceso, hoy sabemos que el exfuncionario fue investigado por la DEA (Administración de Control de Drogas) y la policía catalana por tener contacto con el narco.

No sólo eso, la DEA y la policía autonómica de Cataluña acreditaron que el priista tenía contactos con narcotraficantes y gente dedicada al lavado de dinero. Y las investigaciones corrieron justo cuando Fidel Herrera trabajó como cónsul de México en Barcelona, España —en el periodo de 2015 a 2017.

