Fíjate, Paty… versión Almoloya: Laura Bozzo iría a prisión por delito fiscal

Cuando la farándula se mezcla con el SAT —y sus filosas garras— se crean historias como esta… digna de la barra de programación matutina de la televisión abierta. Y es que la conductora Laura Bozzo iría a prisión preventiva por haber cometido un delito fiscal.

Fue vinculada a proceso esta tarde, durante la audiencia en un juzgado del Estado de México.

Según las fuentes judiciales consultadas por La Jornada, el juez dictaminó que Laura Bozzo tiene solamente 48 horas para presentarse voluntariamente en el penal del Altiplano, la prisión también conocida como Almoloya.

A la presentadora peruana —con nacionalidad mexicana, por cierto— la acusan oficialmente del delito de defraudación fiscal.

Según la Fiscalía General de la República, la señorita Laura nunca pasó al desgraciado SAT a pagar sus impuestos. De hecho, la carpeta que presentaron esta tarde en el juzgado revela que debe aproximadamente 15 millones de pesos, una cantidad que se considera grave… y por lo que ameritaba prisión preventiva.

El pleito de Laura Bozzo con las autoridades fiscales en México no es precisamente nuevo.

Las deudas de impuestos de la presentadora se vienen acarreando desde el 2016 cuando el SAT notó que no había pagado ni el ISR, ni el IVA, ni el IETU durante los ejercicios fiscales del 2012.

Once años estuvo pateando la lata el pleito, hasta que, en este 2021, la consentida de Gabriel Soto e Irina Baeva se amparó desde hace algunos meses contra cualquier orden de aprehensión. Sin embargo, su amparo no era infalible pues —técnicamente— solo aplicaba para delitos de menor rango y no una deuda millonaria que pudiera ser sancionada con prisión preventiva.

Al momento, Laura Bozzo no ha sido detenida, pero ya se imaginarán que el tiempo corre bastante rápido con las 48 horas de límite que dictaminó el juez.