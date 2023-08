Lo que necesitas saber: Aunque cada vez se ve más claro quien será la elegida por el Frente Amplio, el resultado final se conocerá hasta septiembre.

Sin nada de emoción de por medio, quedó definido quienes son las finalistas del Frente Amplio por la candidatura presidencial. Para sorpresa de nadie: Xóchitl Gálvez, Beatriz Paredes y Santiago Cringe… digo, Creel.

Lo anterior quiere decir que está fuera Enrique de la Madrid. ¿Por? Ah pues porque, luego de la recolección de firmas que dejó fuera a los del PRD, se realizó una poco reveladora encuesta de opinión y, ¡sorpresa!, resulta que el señor que sufre por ser blanco fue el menos conocido de los aspirantes.

Finalistas del Frente Amplio fueron resultado de una encuesta

Por si se están lamentando por no haber dado su apoyo al otrora junior, no se acongojen. De acuerdo con el Comité Organizador, la encuesta que arrojó el nombre de los finalistas del Frente Amplio fue realizada de manera interna… o sea, sin tomar en cuenta a la ciudadanía (no importando que Vicente Fox diga que los aspirantes son “ciudadanos” y sin partido…jejeje).

De tal manera, los resultados fueron los siguientes: luego de realizar tres mil cuestionarios vía telefónica y otros tres mil en viviendas, Xóchitl Gálvez quedó arriba con el 38% de las preferencias, le siguió Beatriz Paredes con 26% y, aunque se quiso ver fresco subiéndose al mame de La Casa de los Famosos, Santiago Creel apenas llegó al 20%. Y listo, finalistas del Frente Amplio.

Xóchitl Gálvez, Beatriz Paredes y SAntiago Creel son los finalistas del Frente Amplio / Imagen: @PRI_Nacional

“Felicito a mi compañera y amiga Beatriz Paredes, así como a Santiago Creel y a Xóchitl Gálvez por pasar a la siguiente etapa para encabezar el Frente Amplio por México”, señaló sin hacer nada de panchos Enrique de la Madrid, tras conocer que la gente ni lo peló en este proceso.

¿Y ahora qué sigue para definir a la candidata del Frente Amplio?

Ufffffff… se viene lo bueno (dijo nadie, nunca). Pues, ya con las finalistas del Frente Amplio, en los próximos 10 días se realizarán una serie de cinco foros en los que Gálvez, Paredes y Creel hablarán de los principales problemas del país… y pues ya, quien más bonito hable quizás sumará votos a su causa, aunque todo parece más definido que campeonato del Inter de Miami en la Leagues Cup.

Los finalistas del Frente Amplio / FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

Luego de los trepidantes diálogos ciudadanos se realizará una nueva consulta de opinión con los tres finalistas y, para dejar más clara la preferencia del electorado, también se llevará a cabo unas elecciones primarias. Todo esto dará como resultado a Xóchitl Gálvez como la elegida… digo, el nombre de la candidata (o candidato) del Frente Amplio para las elecciones presidenciales del 2024.

