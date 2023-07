Lo que necesitas saber: En un país con serios problemas de discriminación, que presidenciables como Santiago Creel y De la Madrid usen tan a la ligera el término, pues como que no...

Mientras que está a discusión qué tan “indígena” es Xóchitl Gálvez, la antesala de la elección presidencial también tiene su episodio de “Lo que callamos los güeros”… estelarizado por Enrique de la Madrid y Santiago Creel. Más directo este último, quien dice que sufre “dicriminación inversa”.

Primero fue el presidenciable del PRI. En video, el ahora aspirante a la candidatura del Frente Amplio, Enrique de la Madrid, lamentó que se le señale por su color de piel. “¿Cuál es el problema con ser güero?”, cuestionó el priista… y realmente no habría ninguno, nomás que el susodicho comparó su situación con la de un marisquero de Cucuyutlán, Colima apodado, precisamente, El Güero.

Enrique de la Madrid con El Güero / Foto: @edelamadrid

“Uno no escoge. Me faltó color, pero no me falta el amor por mi país”, agregó el hombre que va de camisa y pantalón de vestir a la playa en video difundido en sus redes… el cual, claaaaaaro que tuvo el recibimiento y respuesta correspondiente: unos diciendo que, sí, está gacho ser güero en México… y otros, de plano, mandándolo muy lejos con sus lamentos.

Santiago Creel acusa discriminación inversa por parte de AMLO

Otro que también salió con una percepción de la realidad un tanto alterada fue el diputado del PAN, Santiago Creel. Él ya acusando directamente a quien cree que lo hace a un ladito por ser güero: el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“He sido objeto de infundios, he sido objeto de ataques, no solamente a mí, a mi familia, a mi origen, al color de mi piel, al color de mis ojos, porque es una discriminación inversa lo que él hace, porque aquí no todos somos iguales”, aseguró Creel desde su nada privilegiado cargo como presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.

El diputado Santiago Creel / FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

No es la primera vez que Santiago Creel muestra lo mucho que sufre por lo que hace el malévolo pero carismático AMLO. Justo el día en que se registró como aspirante a la candidatura presidencial, el diputado panista dejó ver que este proceso lo tiene con los sentimientos a flor de piel.

“¿Cómo se atrevió este desgraciado presidente? ¿Cómo se atreve? No sabía que había hombres y mujeres libres formados en Acción Nacional, que no lo vamos a permitir”, lamentó Creel a punto de las lágrimas… muy sinceras, por cierto. Seeeeee…

Y bueno, ya en serio, ¿existe la discriminación inversa?

Puesssss… mientras que muchos dicen que sí, hay también una visión que indica que no precisamente. Por ejemplo, la del especialista Antonio Álvarez del Cuvillo, para quien, desde el paradigma social, el propio concepto de “discriminación inversa” podría entenderse como una contradicción.

Foto: Cuartoscuro

“Simplemente deriva de una apropiación por parte de los grupos dominantes de la categoría jurídica ‘discriminación’, que termina por diluir su potencial transformador, legitimando así el orden de poder desigual, en cuyo caso, no solamente la prohibición de discriminación dejaría de cumplir su función emancipadora, sino que, además, se convertiría en un instrumento de dominación”, señala en su texto “El problema de la discriminación inversa: ¿es posible discriminar a quienes pertenecen a los grupos sociales dominantes?”

En pocas palabras, que Santiago Creel y Enrique de la Madrid no ma…nchen: la discriminación lo que hace es reproducir el status de inferioridad de determinados grupos sociales, entonces, que los susodichos digan que son víctimas de discriminación (o, en el caso de De la Madrid, se insinúe)… pues sí resulta un poquiiiiiito ridículo. Y no sólo por güeros… sino por pertenecer a una elite política.

Según Álvarez del Cuvillo, la discriminación inversa sí existe, pero ésta es excepcional y se refiere a un número de supuestos muy reducidos. No a un caso en el que las supuestas “víctimas” son miembros de los grupos dominantes.

