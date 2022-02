Presume fiscal de la CDMX acuerdos con 80% de afectados por colapso de Línea 12 del Metro

Con estos acuerdos, señaló la fiscal de la CDMX, Ernestina Godoy, se llegó a una resolución que ahorró juicios laaaargos y desgastante (cof, además de otras demandas, cof).

En conferencia de presa, la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, anunció que, luego de negociaciones, el gobierno de la CDMX, Grupo Carso (de Carlos Slim) y familiares de víctimas del colapso de la Línea 12 del Metro han llegado a satisfactorios acuerdos reparadores.

Aún no con todos los afectados, sólo con 80% de ellos… lo cual ya es “un avance sustantivo para las familias que ahora cuentan con herramientas y recursos para afrontar una situación dolorosamente inesperada”, indicó Ernestina Godoy.

Este anuncio se da luego de que Proceso dio a conocer que los acuerdos a los que llegó CICSA y los familiares de víctimas del colapso de la línea 12 iban de los 4 a los 6 millones de pesos… y bajo la condición de renunciar al derecho a demandar a la empresa perteneciente a Grupo Carso de Carlos Slim.

Lo anterior no fue confirmado por Ernestina Godoy, quien dijo no tener chance de soltar esa información debido a que el contenido de los acuerdos reparatorios no pueden ser revelados “por ministerio de Ley”.

Aun así, la fiscal reconoció que hubo “disposición y compromiso hacia las víctimas, con la verdad y el acceso a una justicia restaurativa, respetando en todo momento los derechos humanos de las partes, la protección de datos personales y la confidencialidad en los acuerdos reparatorios”.

Aunque se sabe (oficialmente) cuánto tuvo que aflojar Carlos Slim para no ser demandado, la fiscal calificó el acuerdo alcanzado como “sin precedentes”… no sólo en México, sino a nivel internacional.

Ehm, no tanto por la lana que se manejó, sino por “la intención de las partes [en especial de CICSA] en tan poco tiempo para atender integralmente a las víctimas y a sus familiares para que puedan, dentro de lo posible y deseable, regresar a su vida cotidiana”.

Luego del mensaje a medios no hubo la clásica ronda de preguntas y respuestas, pero sí la invitación para que el otro 20% de afectados por el colapso de la Línea 12 firme el acuerdo reparatorio.

De acuerdo con Proceso, el incómodo (para el gobierno de la CDMX) 20% que todavía no firma acuerdo con la empresa de Carlos Slim es aquel que está representado por dos despachos de abogados… los cuales tienen la firma intención de demandar por la vía penal, civil y administrativa.