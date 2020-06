Las fotografías y videos más impactantes del polvo del Sahara en el mundo

Y bueno, seguro ya vieron todo el rollo del polvo del desierto del Sahara y que está llegando a países del Caribe y hasta a suelo mexicano. ¿Pero por qué o cómo? Ahí va una explicación muy sencilla y breve. Resulta que una masa de aire seca –proveniente de este desierto en África– atravesó el Océano Atlántico para llegar al continente americano. ¿Es para alarmarse? Para nada, solamente hay que mantener un poco de precauciones –acá te dejamos las que recomienda Protección Civil–, como resguardarse en casa y cerrar las entradas de aire a las habitaciones o cuartos.

Cabe mencionar que en algunos países del Caribe ya se comienzan a ver algunos de los efectos de esta nube de polvo. Es más, hasta se ha recomendado en esa región el uso de mascarillas y evitar actividades al aire libre. O sea que si no es por COVID-19, es por este fenómeno natural.

La nube de polvo se trasladó al este del Caribe el fin de semana y el martes había sofocado a La Española, Jamaica, Puerto Rico y el este de Cuba, continuando su avance hacia el oeste y hacia América Central y el sur de los Estados Unidos.

Se espera que durante el jueves y viernes alcance su máxima concentración en estados como Campeche, Quintana Roo, y Yucatán, así que para dimensionar esta inmensa nube proveniente del desierto del Sahara acá te dejamos algunas imágenes y videos de ella alrededor del mundo.

@NTN24 – This is the thickest Saharan dust ever recorded in the Caribbean, after a 5.000-mile journey from Africa 🎦 Courtesy of @TyphoonMr 🇻🇮 #Sal #SaharaDust #SaharanAirLayer #DustStorm #NTN24 pic.twitter.com/tH8E2l0hZh

My mom in the Caribbean recorded this of the Sahara dust plume that’s over them right now pic.twitter.com/9wqjXxHjj6

— Lauren 👾🇰🇾 @ Funimation (@LaurMoor) June 24, 2020