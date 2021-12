Las fotos y videos de la llegada del Año Nuevo 2022 alrededor el mundo

Una de las gracias de estar en Occidente es que —aunque nos toca celebrar prácticamente hasta el final—, podemos irnos emocionando con la llegada del Año Nuevo en el resto del mundo. En este 2022, afortunadamente, las cosas no son diferentes y cientos de países han iluminado sus cielos en el festejo.

Si quieren echarse un clavado a las fotos o los videos, llegaron al lugar correcto.

Por acá encontramos imágenes de las celebraciones de Año Nuevo 2022 en todas partes del mundo, desde los hermosos fuegos artificiales en Sidney, Australia; hasta las emotivas y agridulces iluminaciones en Gaza, Palestina.

Obvio también hay imágenes del ridículamente tecnológico festejo en el Burj Khalifa, la torre de 828 metros de altura —prueba de que se gugleó en la elaboración de esta nota— que se llenó de luces y música en Dubai, en los Emiratos Árabes Unidos.

From Dubai to the World – Happy New Year #MyDubaiNewYear #DubaiDestinations pic.twitter.com/aHiOmGV37L

— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) December 31, 2021