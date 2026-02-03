Lo que necesitas saber: La denuncia se hizo contra X a inicios de 2025, a raíz de que legisladores notaron cambios en la operación de la plataforma, favoreciendo ciertos contenidos... algunos considerados como "nauseabundos".

Mientras en España ya están en vías de regular las redes sociales, en Francia parece que ya están pensando en castigarlas… bueno, por el momento, nomás X (antes Twitter) y su dueño, Elon Musk.

Foto: Matt Cardy/Getty Images // Elon Musk reactivó cuentas que Brasil mando a bloquear.

Denuncia contra X se hizo en enero de 2025

De acuerdo con los reportes, la Fiscalía de París cateó este martes 3 de febrero las oficinas de X. La acción se da como parte de una investigación que va sobre delitos cometidos en la plataforma… y hechos al interior, como la manipulación de algoritmos para favorecer la difusión de cierta información de injerencia extranjera.

El cateo fue confirmado por la propia Fiscalía de París, detallando que este se dio en el marco de una investigación que se abrió en enero de 2025. Para cuando informó la acción legal, los agentes de la fiscalía ya habían abandonado el inmueble desde el que opera X en Francia.

Investigaciones contra en X // Imagen generada con IA

Según indica AP, entre los delitos para los que se buscó pruebas están la difusión de imágenes de abuso sexual infantil, así como la creación de deepfakes sexualmente explícitos y mensajes en los que se niegan crímenes de lesa humanidad.

Elon Musk comparecerá ante justicia de Francia

La Fiscalía no sólo armará su caso con lo que recopiló del cateo. De acuerdo con El País, el dueño de la plataforma, Elon Musk, será invitado a declarar en audiencia libre… con el beneficio de no tener que asistir físicamente.

Dicha audiencia se realizará el 20 de abril. También se prevé que también será citada la exCEO de X, Linda Yaccarino... y muchos otros empleados de la empresa, quienes rendirían declaración en calidad de testigos.

Foto: Especial // Grok vs Elon Musk y los problemas de su IA.

La investigación contra X se dio a raíz de una denuncia hecha por legisladores, quienes notaron que la plataforma cambió su funcionamiento en favor de determinados contenidos… unos calificados de “nauseabundos”.

Y bueno, en este asunto no podía dejarse de lado la sexualización de imágenes de mujeres y menores de edad con ayuda de la Inteligencia Artificial de X, Grok… cosa que ya “arregló” la plataforma, pero ya hasta que se le provocó daño a miles (quizás millones) de personas.