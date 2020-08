Francia exigirá a viajeros de México prueba PCR (negativa) para entrar al país

En Europa hay una especial atención de las autoridades para que los casos de coronavirus no repunten. En el caso de Francia, se publicó una lista de los países —México entre ellos— que deberán presentar pruebas PCR que hayan dado negativo a COVID-19 para ingresar a tierras galas. ¿Cómo, cómo?

Pues sí, el pasado 1º de agosto el gobierno de Francia publicó una lista de los países donde el coronavirus “circula de manera muy activa” y, por lo tanto, los ciudadanos de estas naciones deberán presentar los resultados de la prueba PCR para poder entrar a tierras francesas.

#COVID19 | Lutter contre le virus passe aussi par un contrôle renforcé des flux à nos frontières.

La France a établi une liste de pays où le virus circule très activement, et d’où il ne sera plus possible de venir sans la preuve d’un test PCR négatif. pic.twitter.com/c7XIH5Sl16

— Gouvernement (@gouvernementFR) August 12, 2020