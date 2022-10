Cambio de gobierno y, por experiencias de otros estados, es la época en la que los mandatarios salientes se echan a correr. Y como Francisco Cabeza de Vaca ni siquiera se presentó a entregar las llaves del changarro, no faltaron los que pensaron “no, pues este güey ya se peló”. Pero el ahora exgober salió a aclarar por qué no estuvo en el protocolario acto.

Chafa, pero ahí está su justificación: “No asistí a la toma de protesta del Nuevo Gobernador porque no fui convocado”, aseguró el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca, cuya administración se caracterizó (además de por un buen de violencia) por su lucha casi eterna por conservar el fuero… y como ya no lo tiene, pues muchos esperan que – ahora sí – sea presentado ante las autoridades para aclarar uno que otro asuntito.

captura de pantalla

Pero bueno, eso será después, porque, al parecer, Cabeza de Vaca anda fuera del Tamaulipas (y quién sabe si hasta del país). En su breve mensaje publicado en redes, el exmandatario panista informó que desde hace tiempo dejó dicho que, nomás acabara su administración, se iba a ir de vacaciones. Y es lo que está haciendo.

¿Cuándo volverá? Quién sabe… pero, según él, ya no hay razón para que lo busquen: “Después del deber cumplido, hoy, Tamaulipas esta en la ruta de Desarrollo, seguridad y prosperidad”.

Foto: Cuartoscuro

Fue el pasado 1 de octubre cuando formalmente acabó el gobierno de Francisco Cabeza de Vaca en Tamaulipas y, con él, el fuero que le otorgaba su cargo como mandatario. Momento idóneo para ser detenido por la Fiscalía General de la República por las investigaciones en su contra por asuntos relacionados con corrupción, delincuencia organizada y lavado de dinero.

Francisco Cabeza de Vaca fue sustituido por el morenista Américo Villarreal, a quien señaló de haber financiado sus campañas con dinero proveniente del crimen organizado.

Por estos señalamientos, Villarreal acusó persecución y hasta (mensamente) solicitó su reincorporación al Senado… ya saben, para “recuperar” el fuero político del Legislativo y, así, evitar las órdenes de aprehensión que, según él, ya se habían girado en su contra. Recuperar entre comillas, ya que el muuuuuy… distraído no sabía que nunca había perdido el fuero.

Con lo anterior de precedente, pues muchos pensaron: “Ahora va la de Américo”, pero no: de acuerdo con Proceso, en efecto, en la ceremonia de toma de protesta de Américo Villarreal, ni siquiera se mencionó a Cabeza de Vaca. ¿Una transición pactada? Nuevamente: quién sabe.

Lo que sí se sabe es que Cabeza de Vaca sí puede ser detenido ya. De acuerdo con el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, las autoridades de Tamaulipas no tendrían problema en nuevamente solicitar la detención del ahora exgobernador.

Captura de pantalla