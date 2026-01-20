Lo que necesitas saber: Por el incendio en el que murieron 40 migrantes, Garduño fue obligado a ofrecer disculpas públicas a víctimas directas e indirectas de su irresponsabilidad como titular del INM. Ahora, se le presenta como "funcionario ejemplar"

¿Se acuerdan de Francisco Garduño? Sí, aquel funcionario que, cuando fue titular del Instituto Nacional de Migración (INM), dejó pasar varias irregularidades coronadas con un incendio en el que murieron 40 personas en una estación migratoria de Ciudad Juarez. Pues bueno, sólo estuvo un año “congelado” porque ya tiene nueva chamba; ahora en la SEP.

Francisco Garduño es un “funcionario ejemplar”, dice Mario Delgado

El secretario de Educación, Mario Delgado, fue el encargado de anunciar el premio para Garduño. Éste, pese a decorar su paso con un proceso en contra por el mencionado incendio en la estación de Ciudad Juarez, fue calificado por el titular de la SEP como “un funcionario ejemplar”… y, ahora, se le encomendará el cargo de director general de Centros de Formación para el Trabajo.

“Su participación en estos centros será fundamental para la reforma a la educación Media Superior que está en marcha con el Bachillerato Nacional”, auguró el no menos cuestionable exlíder nacional de Morena, quien aclaró que el nuevo “hueso” de Francisco Garduño fue un nombramiento hecho por la mismísima presidenta Claudia Sheinbaum.

Francisco Garduño y Mario Delgado / Foto: @mario_delgado

¿Qué pasó en el INM con Francisco Garduño al frente?

Francisco Garduño tiene nuevo cargo en el gobierno federal, luego de su cuestionable gestión al frente del Instituto Nacional de Migración (INM), la cual estuvo marcada por un incendio ocurrido en marzo de 2023 en la estación migratoria de Ciudad Juarez, Chihuahua en el que murieron 40 personas (todas migrantes) y 27 más resultaron con heridas.

Tras lo sucedido en Ciudad Juarez, Garduño fue acusado de ejercicio ilícito del servicio público, lo cual lo llevó, en septiembre pasado, a ofrecer disculpas públicas a las víctimas directas e indirectas de su irresponsabilidad como servidor público.

Al obligársele a pedir disculpas públicas, Garduño aceptó que, entonces, como titular del INM no vigiló ni protegió las condiciones de seguridad de los centros para migrantes.