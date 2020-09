Integrantes de FRENAAA finalmente llegaron al Zócalo de CDMX con amparo en mano

Con un amparo para proteger el libre tránsito, este miércoles 23 de septiembre finalmente llegaron los integrantes del Frente Nacional Anti-AMLO al Zócalo de la Ciudad de México.

Con banderas de México, imágenes religiosas y algunos con cubrebocas, quienes montaron un campamento desde Avenida Juárez hasta Bucarelli exigen la renuncia del presidente Andrés Manuel López Obrador.

⚡ Al grito de "Viva México, viva Cristo rey", los simpatizantes de Frente por fin llegan al Zócalo.

En redes sociales se difundieron los videos que muestran el momento en que los integrantes de este Frente comienzan a desplegar sus casas de campaña en la plancha del Zócalo y cantan el himno nacional. Está presente su dirigente Gilberto Lozano.

⚡ Mientras un grupo de integrantes de Frena, entre ellos su dirigente, Gilberto Lozano, intenta cruzar hacia el otro lado de la plancha del Zócalo, otros más comienzan a desplegar sus casa de campaña cantando el Himno Nacional.

El campamento de casas vacías de FRENAAA

El fin de semana pasado, para ser exactos el domingo 20 de septiembre por la tarde, una denuncia ciudadana evidenció que las casas de campaña que este Frente instaló sobre Avenida Juárez en realidad estaban vacías.

Se supone que FRENAAA se lanzó al Centro Histórico de CDMX con todo pero no pudo llegar a la plancha del Zócalo —el grupo acusó que la policía capitalina no lo dejó avanzar porque no quería que se viera cómo se organizaba la oposición contra AMLO.

Sobre esta protesta, vale recordar que el viernes 19 integrantes de FRENAAA intentaron avanzar al Zócalo CDMX y de manera pacífica manifestarse en el corazón del Centro Histórico hasta que AMLO renuncie.

En su página oficial, se dice que el Frente Nacional Anti-AMLO (FRENAAA) es un movimiento “totalmente ciudadano” y “pacífico” que busca quitar al tabasqueño del poder, “usando herramientas jurídicas, de presión social y de medios”.

Sí, además señalan que detrás de esta organización se encuentran 67 personas, las cuales, especifican, no pertenecen a ningún partido político u organización extranjera. Dentro de este grupo, se encuentran personajes como: Gilberto Lozano, Pedro Ferriz, Rafael Loret de Mola y Juan Bosco Abascal.