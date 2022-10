Se veía como que, a partir de este año, las vacaciones de los trabajadores serían un poquito más sustanciales… sin embargo, el sueño terminó: por ahí Ricardo Monreal (aunque dice que él no fue) pidió más chance para analizarla, así que, por el momento, la iniciativa ni siquiera se va a tocar.

Se preveía que sería en estos días cuando los trabajadores verían cómo se alargarían sus periodos de vacaciones. Peeeeero, la bancada de Morena mandó una carta en la que aplazó la discusión y votación de la iniciativa conocida como “vacaciones dignas”. En ella, claramente se ve que fue Ricardo Monreal el que pidió aplazar el asunto.

Foto: Cuartoscuro.

“Por instrucciones del Sen. Ricardo Monreal Ávila, Coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, le solicito atentamente difiera la discusión del dictamen (…) el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 76 y 78 de a Ley Federal del Trabajo en materia de vacaciones dignas”, señala el documento enviado al presidente de la Mesa Directiva del Senado, Alejandro Armenta.

De acuerdo con dicho documento, la discusión de la reforma “vacaciones dignas” se aplazará para dos sesiones consecuentes. La posposición, según, es porque Ricardo Monreal quiere llevar a cabo “un mayor análisis sobre el tema”.

Monreal dice que él no mandó nada

Luego de ganarse el odio de trabajadores a los que no les saben a nada las vacaciones, Ricardo Monreal salió a negar la autoría de la carta que circula en redes. Para zafarse del asunto, acabó por echarle la culpa a su chalán.

Foto: Ricardo Monreal vía Twitter

“No, yo no le envíe nada… No, a veces hacen cosas que son indebidas los secretarios. No lo sé, pero no hay problema, vamos a sacar todo lo que nos hemos propuesto”, aseguró el senador.

Contradiciéndose un poco, Monreal señaló que sí se aplazó la discusión de la reforma para vacaciones dignas, pero fue porque en la orden del día se iban a priorizar otros asuntos. Sin embargo, se espera que dentro de unos días vuelva a abordarse el tema.

“No hay ningún problema, vamos a continuar con los trámites y todos estamos de acuerdo en eso”

Para acabar de contradecirse y aceptar que sí solicitó posponer la discusión de “vacaciones dignas”, Monreal señaló que el asunto se analizará con calmita, sin presiones.

“Nosotros nunca hemos precipitado dictámenes, ustedes lo saben bien, nunca damos fast track, nunca vías rápidas, y escuchamos a todos, todos merecen ser escuchados”, agregó antes de inaugurar la sesión del Parlamento Juvenil 2022.