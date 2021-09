Hay fuerzas armadas y Guardia Nacional en CDMX… pero Sheinbaum descarta militarización

Pues no, no hay un continúo desfile militar por las calles de la CDMX… lo que hay es más presencia de fuerzas armadas y elementos de la Guardia Nacional. Sin embargo, no se trata de un proceso de militarización, dice Claudia Sheinbaum.

Para descartar la militarización que insinúa la presencia más intensa de las fuerzas armadas en la CDMX, Sheinbaum hizo un comparativo de la orientación que hay entre el uso de militares en este sexenio y el que se hizo en administraciones pasadas… refiriéndose, claro, a la llamada “guerra contra el narco” de Felipe Calderón y su continuación con Enrique Peña Nieto.

“La Guardia Nacional, las fuerzas armadas [ahora] están en el marco de la ley (…) Es una orientación completamente distinta: es presencia, inteligencia, el uso de la fuerza en términos racionales, pero jamás en un esquema donde está permitido matar al adversario, eso es la guerra y nosotros estamos buscando la paz”, aseguró la jefa de gobierno de la CDMX durante su tradicional conferencia de prensa.

Sin negar que, efectivamente, hay más elementos de las fuerzas armadas en las calles de la CDMX, Claudia Sheinbaum aclaró que cuando alguno de estos realiza una detención, ya tiene bien claro que lo que se tiene que hacer es ir al Ministerio Público… ya, que lo cumpla, es otra cosa. Pero, bueno… así es como lo ve la jefa de gobierno.

“Esa es la gran diferencia: utilizar o estar en el marco del estado de derecho y de la paz en el país; ese es el fondo de la diferencia en el modelo de justicia y paz del presidente Andrés Manuel López Obrador, y que nosotros coincidimos con él”.

Para acabar de descartar que la CDMX esté en un proceso de militarización, Claudia Sheinbaum señaló que cuando se usa ese término (militarización) es porque va acompañado de un creciente autoritarismo. De ahí que se necesite el uso de la represión por medio de los militares. De eso y de lo otro, no hay (cof, todavía, cof) concluyó Sheinbaum.

Por último, la jefa de gobierno de la CDMX aclaró que donde se ha enviado más carga militar y de la Guardia Nacional es en las zonas limítrofes, principalmente del Estado de México… pero nomás para patrullar.