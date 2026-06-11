Lo que necesitas saber: Luego de la gran polémica que se generó Héctor Jose Contreras renunció como director del SAT.

El ahora exfuncionario del SAT en Quintana Roo, Héctor José Contreras Mercader, dejó su cargo como director general del SAT, tras la polémica que se hizo por haber asistido al partido de la NBA en Nueva York.

Todo esto lo hizo saber por medio de un comunicado lanzado en redes sociales, en donde Héctor José confirmaba su renuncia al cargo como director del SAT en Quintana Roo.

Foto vía @jorgegogdl

La renuncia de Héctor José Contreras Mercader

“Esta determinación tiene como único propósito no entorpecer el buen funcionamiento de la administración pública ni dar lugar a señalamientos que distraigan el trabajo constitucional”.

De esta manera comenzó el comunicado del ahora exfuncionario del SAT, asegurando que esto lo hace con la finalidad de no “entorpecer” el buen funcionamiento que tiene la dependencia.

En el comunicado también habló sobre su asistencia al partido de basquetbol en la ciudad de Nueva York y que esto fue en un ámbito personal. Su renuncia se presenta después de la gran polémica que generó la fotografía en donde se le ve a él y a su hijo disfrutando un partido de la NBA.

Y por último, agradeció la confianza depositada en él durante todo su tiempo al frente de la dependencia.

Foto: @satqroo

¿Y ahora quién quedará al frente de la dependencia?

El SAT de Quintana Roo informó que a partir de hoy jueves 11 de junio del 2026, la nueva directora de la dependencia será Marcela Ramos Islas, quien actualmente es la directora de Recaudación en el municipio de Benito Juárez.

Marcela Ramos es la designada para continuar con las funciones operativas, administrativas y técnicas en esta situación.