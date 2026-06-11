Lo que necesitas saber:

Luego de la gran polémica que se generó Héctor Jose Contreras renunció como director del SAT.

El ahora exfuncionario del SAT en Quintana Roo, Héctor José Contreras Mercader, dejó su cargo como director general del SAT, tras la polémica que se hizo por haber asistido al partido de la NBA en Nueva York.

Todo esto lo hizo saber por medio de un comunicado lanzado en redes sociales, en donde Héctor José confirmaba su renuncia al cargo como director del SAT en Quintana Roo.

Cachan a director del SAT Quintana Roo en zona de boletos de 20 mil dólares en la final de la NBA
Foto vía @jorgegogdl

La renuncia de Héctor José Contreras Mercader

“Esta determinación tiene como único propósito no entorpecer el buen funcionamiento de la administración pública ni dar lugar a señalamientos que distraigan el trabajo constitucional”.

De esta manera comenzó el comunicado del ahora exfuncionario del SAT, asegurando que esto lo hace con la finalidad de no “entorpecer” el buen funcionamiento que tiene la dependencia.

En el comunicado también habló sobre su asistencia al partido de basquetbol en la ciudad de Nueva York y que esto fue en un ámbito personal. Su renuncia se presenta después de la gran polémica que generó la fotografía en donde se le ve a él y a su hijo disfrutando un partido de la NBA.

Y por último, agradeció la confianza depositada en él durante todo su tiempo al frente de la dependencia.

La polémica le pasó factura: funcionario del SAT en Quintana Roo deja el cargo tras ir a partido de la NBA
Foto: @satqroo

¿Y ahora quién quedará al frente de la dependencia?

El SAT de Quintana Roo informó que a partir de hoy jueves 11 de junio del 2026, la nueva directora de la dependencia será Marcela Ramos Islas, quien actualmente es la directora de Recaudación en el municipio de Benito Juárez.

Marcela Ramos es la designada para continuar con las funciones operativas, administrativas y técnicas en esta situación.

Todo lo que no sabías que necesitas saber lo encuentras en Sopitas.com

¿Qué ha pasado con el derrame de hidrocarburo en Tamaulipas? Esto sabemos hasta ahora
Cae exfuncionario del SAT en Veracruz; lo investigan por presunto enriquecimiento ilícito y una casa de 15 millones

Cae exfuncionario del SAT en Veracruz; lo investigan por presunto enriquecimiento ilícito y una casa de 15 millones
Oigan, pero… ¿Qué pasó con Yolett Cervantes? La joven que ganó el boleto presidencial para la inauguración del Mundial

Oigan, pero… ¿Qué pasó con Yolett Cervantes? La joven que ganó el boleto presidencial para la inauguración del Mundial

Pese a las negociaciones: La CNTE acuerda continuar con la huelga nacional

Apasionado por contar historias e informar sobre lo que sucede en el mundo. Amante del cine, el entretenimiento y las conversaciones que dejan algo para reflexionar. Creo que el humor y la verdad son herramientas...

Comentarios

Comenta con tu cuenta de Facebook