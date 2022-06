Ya se enfrentó a la gente del sur de México, a la comunidad trans, a los que lo consideran levemente cochinón por cómo ve a las edecanes… ahora el nuevo reto de Gabriel Quadri será volver a figurar en la contienda presidencial.

Luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que sus derechos políticos siguen intactos, el diputado Gabriel Quadri dijo “pásenme mi cel, porque voy a cimbrar las redes”. Y, así, anunció que sí contenderá por la presidencia en 2024.

Foto: Cuartoscuro

“Por tanto, buscaré ser candidato en 2024”, escribió Quadri luego de echarse un pequeño hilo en el que habló del tema del TEPJF.

Aunque no es tan novedad que Gabriel Quadri se apunte nuevamente para la presidencia de la República, sí lo es en este momento, ya que hace no mucho se pensaba que no podría hacerlo… ya saben, por aquella sanción que se le impuso por andar cometiendo violencia política de género, en especial contra la diputada Salma Luévano.

“El TEPJF nos dio la razón; continúo con todos mis derechos para contender en las próximas elecciones. Llevaremos este caso insólito de represión de la libertad de expresión a la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, advirtió Quadri.

Foto: Cuartoscuro

El enfrentamiento de Gabriel Quadri

Hace unos meses, tras aventarse varios tuits en contra de la comunidad trans, el TEPJF determinó que el diputado del PAN cometió violencia política de género... más que eso: “discursos de odio”. Se pensaba que Quadri iba a acatar la resolución, pero no: la impugnó… aunque sin mucho éxito.

De cuerdo con lo que Gabriel Quadri reportó en sus redes ayer, el TEPJF decidió mantener esa sanción: “5 integrantes de la Sala Superior decidieron censurar lo que puedo decir en redes sociales sobre EL TEMA. Dos Magistrados, valientemente, se pronunciaron en contra de la censura”, tuiteó el legislador.

Sobre la inscripción en el Registro Nacional de Personas Sancionadas, se revocó la sentencia impugnada, por lo que ahora la Sala Regional Especializada determinará el plazo durante el cual Quadri deberá aparecer en dicho listado.

Con todo lo anterior, según Quadri, quedan intactas sus aspiraciones presidenciales y, por eso, ya las anuncia con más ganas. Y, como ya se mencionó, seguirá en la pelea: cree que sus tuits no representaron violencia política de género en contra de Sandra Luévano.