No más: Tribunal Electoral prohíbe a Quadri difundir “discursos de odio” contra personas trans

Ora sí le llegó la doble voladora a Gabriel Quadri. El diputado Federal del PAN no sale de una cuando ya anda en otra, y ahora el Tribunal Electoral le mandó decir que ya no puede continuar publicando tuits contra las personas trans luego de la denuncia de Salma Luévano.

La denuncia de Salma Luévano por “discursos de odio” de Gabriel Quadri

Pasa que Salma Luévano, diputada trans, presentó una denuncia por supuestos actos constitutivos de violencia política de género en su contra, por su identidad como mujer transgénero. Sí, dicha denuncia fue por los tuis que Gabriel Quadri publicó donde criticaba la presencia de personas transgénero por supuestamente quitarle espacio a las mujeres.

Y es que la disputa entre Quadri y Luévano tuvo un eco muy importante incluso a nivel internacional, pues CNN los invitó a un debate que terminó cuando el conductor Emilio Egaña (quien no fue imparcial pues siempre estuvo del lado de la diputada trans), corrió al diputado panista.

Si no te acuerdas de eso, descuida, por acá en el siguiente enlace puedes leer toda la historia.

El INE desestimó la denuncia inicialmente

Pero bueno, volviendo a la prohibición contra Quadri, resulta que el INE ya había declarado improcedente la solicitud de medidas cautelares por la mencionada denuncia. Es decir, Salma Luévano pedía que las autoridades prohibieran que Quadri emitiera “discursos de odio” contra la comunidad LGBT+ con base en un “análisis de riesgo y plan de seguridad”.

“Al respecto, el INE declaró improcedente la solicitud de adopción de las medidas cautelares por considerar que no se demostró la existencia de una urgente e imperiosa necesidad que las justificara. Además, que las publicaciones denunciadas no aludían a una persona en específico o a un colectivo identificable, por lo que no se violentaban los derechos político-electorales de una persona o de un grupo de personas. Esto, debido a que los mensajes realizados por el diputado pueden tratarse de un posicionamiento realizado en el marco del debate parlamentario”, señala el comunicado del TEPJF.

Salma Luévano impugnó tal determinación pues argumentó que los mensajes de Quadri sí iban dirigidos hacia ella y que constituyen discursos de odio contra la comunidad trans. Además, argumenta que los dichos del panista van enfocados a frenar iniciativas en materia de inclusión y reconocimiento de los derechos de la población LGBT+.

El Tribunal Electoral revocó la decisión del INE sobre el caso

Tras ello, el Tribunal Electoral determinó que la denuncia era procedente, así que revocó la resolución del INE y dictó medidas cautelares. Gabriel Quadri debe retirar los mensajes publicados en sus redes sociales y abstenerse de publicar nuevos pronunciamientos similares.

La #SalaSuperior determina que Gabriel Quadri debe abstenerse de difundir mensajes que pueden ser discriminatorios sobre la base de categorías transgénero, hasta que concluya el procedimiento sancionador instaurado por Salma Luévano. 📰 https://t.co/U4bTa8KVLp pic.twitter.com/LmCB2mul8s — TEPJF (@TEPJF_informa) March 20, 2022

Salma Luévano celebró en Twitter lo anterior, mientras que Quadri no ha dicho nada al respecto.