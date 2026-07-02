¿Se acuerdan de Emilio Lozoya? Detienen a su hermana Gilda Susana por presunto lavado de dinero

Lo que necesitas saber: Gilda N fue detenida por su posible participación en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

¿Se acuerdan de Emilio Lozoya? La FGR detuvo a Gilda Susana por presunto lavado de dinero en el caso de la venta y compra a sobreprecio de Agronitrogenados.

Según la Fiscalía General de la República (FGR), Gilda N chance pudo haber sido prestanombres de una empresa para tapar actos de corrupción y triangular dinero ilícito.

Foto: Diego Simón Sánchez-Cuartoscuro.

Detienen a hermana de Emilio Lozoya

La noticia de la detención de la hermana de Emilio Lozoya cayó el 2 de julio vía la FGR que explicó que elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Marina (SEMAR) fueron los encargados de detenerla cerca del AICM.

La investigación de la FGR apunta a que Gilda N se convirtió en presunta beneficiaria de la empresa encargada de la triangulación de dinero ilícito, mediante la cesión de derechos que hizo Emilio Lozoya.

Foto: @FGRMexico

Básicamente, que Gilda N habría fungido como prestanombres de Emilio Lozoya,

De acuerdo con El País, Gilda N apareció como beneficiaria de una cuenta con sede en Suiza.

Lo que se sabe es que esta compañía habría recibido tres millones de dólares desde las cuentas de Altos Hornos —la que vendió a Pemex la planta chatarra de Agronitrogenados— en 2012.

Foto: @FGRMexico

¿El dinero? Con esos recursos supuestamente Emilio Lozoya compró una casa de más de mil metros cuadrados y que, al final, no pagó para esconder el origen de la lana.

En su lugar, desviaron el dinero a través de la cuenta con sede en Suiza, acusan las autoridades

Emilio Lozoya

Actualmente, Emilio Loyoza, exdirector de Pemex en el gobierno de Enrique Peña Nieto, está bajo prisión domiciliaria por corrupción en los casos de Odebrecht y Agronitrogenados.