Adiós a la casa de lujo: FGR gana extinción de dominio contra Emilio Lozoya

Lo que necesitas saber: La FGR logró la extinción de dominio de una residencia de Emilio Lozoya valuada en más de 51 millones de pesos.

La Fiscalía General de la República (FGR) consiguió la extinción de dominio de una residencia ligada a Emilio Lozoya Austin, valuada en más de 51 millones de pesos y ubicada en la alcaldía Miguel Hidalgo.

De acuerdo con la Fiscalía, la propiedad habría sido comprada con recursos de procedencia ilícita relacionados con el escándalo de la planta de fertilizantes Agronitrogenados, uno de los casos más sonados de corrupción en Pemex.

Foto: Captura de pantalla | @FGRmexico

¿Cómo era la residencia?

Según las imágenes difundidas por la FGR, la casa parece sacada de un catálogo de arquitectura de lujo: diseño moderno, estructuras de concreto, pisos de madera, biblioteca, terraza, habitaciones enormes y vistas panorámicas en una de las zonas más exclusivas de la CDMX.

Las autoridades señalaron que el inmueble tiene un valor de 51 millones 701 mil 973 pesos

La FGR perdió primero… pero luego apeló

El proceso comenzó desde 2021, cuando la FGR presentó la demanda de extinción de dominio. En ese momento, una jueza declaró improcedente la solicitud.

Pero la Fiscalía no se quedó con los brazos cruzados y metió una apelación. Finalmente, el Primer Tribunal Colegiado de Apelación en materia Civil revocó la decisión anterior y dio luz verde para que el inmueble fuera asegurado definitivamente por el Estado.

Foto: Captura de pantalla | @FGRMexico

¿Y qué tiene que ver Agronitrogenados?

Cuando Emilio Lozoya Austin dirigía Pemex en 2013, la empresa compró la planta Agronitrogenados a Altos Hornos de México por 275 millones de dólares más IVA.

El problema fue que años después el gobierno detectó que la planta prácticamente no operaba, necesitaba rehabilitaciones millonarias y el proyecto no resultaba rentable para el Estado mexicano.

Además, se encontraron presuntos sobrecostos e irregularidades en pagos de rehabilitación de equipos, lo que derivó en investigaciones y órdenes de aprehensión contra Lozoya por operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Y no es la única propiedad en pleito

Este caso se suma al de Marielle Helene Eckes, quien recientemente promovió un amparo para evitar que otra mansión —ubicada en Ixtapa-Zihuatanejo y valuada en 1.9 millones de dólares— también pase a manos de la Federación.

Actualmente, un Tribunal Colegiado analiza si le concede o no la protección federal.

Foto: Captura de pantalla | @FGRMexico

¿Qué significa “extinción de dominio”?

En palabras simples: es cuando el Estado le quita bienes a personas relacionadas con actividades ilícitas, aunque esos bienes no estén necesariamente a nombre de quien cometió el delito.

La medida busca golpear las finanzas de redes criminales y recuperar propiedades o recursos obtenidos ilegalmente.

O sea: si las autoridades prueban que una casa, coche o empresa fue adquirida con dinero ilícito, esos bienes pueden pasar al Estado.