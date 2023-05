Mientras que opositores aplauden cualquier declaración que Dina Boluarte hace en contra de AMLO, en Morena los gobernadores se tomaron personal (quizás no había otra forma) la muy seria decisión que se tomó en Perú de declarar al presidente de México como “persona non grata”.

Así que, en resumidas cuentas, todos los gobernadores salidos de Morena le piden al Congreso de Perú y a Dina Boluarte que, sin broncas, ellos también pueden ser considerados como “personas non gratas”. Esto, como una forma de apoyar a AMLO y al expresidente peruano, Pedro Castillo.

“A lo largo de la historia, México ha estado en contra de Estado y actos autoritarios que deponen presidentes, como ha ocurrido en Perú”, explica el documento firmado, entre otros, por Claudia Sheinbaum, Layda Sansores, Alfonso Durazo, Cuauhtémoc Blanco y Evelyn Salgado.

Gobernadores de Morena / Foto: @mario_delgado

Gobierno de Perú se enojó con AMLO por llamar a Boluarte “usurpadora”

Esta muestra de apoyo de los gobernadores de Morena se da luego que, en el Congreso de Perú, se determinó calificar a AMLO como “persona non grata”, debido a que el presidente de México se ha negado a reconocer a Dina Boluarte como mandataria legítima de los peruanos… y, más que eso, la ha llamado “usurpadora” y otros adjetivos medio gachos…

Ah y también porque AMLO se ha negado en repetidas ocasiones a entregar a Perú la presidencia de la Alianza del Pacífico.

AMLO presentó su declaración patrimonial / Foto: Cuartoscuro

Dina Boluarte está bajo investigación por genocidio

Mientras en la oposición señalan que lo de declarar “persona non grata” a AMLO es una muestra de lo mal que se maneja diplomáticamente el presidente y que seguramente éste tiembla de coraje… la verdad es que desde hace rato a AMLO como que no le interesa lo que se diga de él en Perú.

“Mientras no haya normalidad democrática en Perú no queremos relaciones económicas ni comerciales con ellos”, señaló AMLO en la mañanera del pasado 26 de mayo.. “Sencillamente se queda en pausa [la relación diplomática] y se le entregamos nosotros [la presidencia de la Alianza del Pacífico], le voy a mandar una carta al presidente Boric, que ya no nos echen la culpa a nosotros los politiqueros en Perú y ya”.

En su documento, los gobernadores de Morena hacen mención a un asunto por el que AMLO ha dicho que el ser declarado “persona non grata” es un “timbre de distinción para él”: el presunto racismo y clasismo del que ha sido acusado el gobierno de Dina Boluarte…

Bueno, más que eso, Boluarte ha sido acusada de actos de genocidio en contra de comunidades indígenas que se oponen a su gobierno. Actos que, por cierto, la tienen bajo investigación de parte de la Fiscalía de Perú. Pero eso es ooooootra historia (cof, de la que no se habla desde la oposición, cof).