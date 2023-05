Breaking de lunes por la tarde, aunque ya se veía medio cantado todo este asunto y ahora falta que el Pleno del Congreso de Perú declare a AMLO como persona non grata, tras la polémica que ha surgido entre el presidente mexa y la presidenta Dina Boluarte.

Y es que la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de Perú fue la que aprobó —con 11 votos a favor— declarar a AMLO como persona non grata, por toooodas las declaraciones que el presidente se ha aventado contra el gobierno de Dina Boluarte y lo que pasó con la destitución de Pedro Castillo.

Foto: @congresoperu

Perú busca declarar a AMLO persona non grata

La misma cuenta del Congreso de Perú explicó en Twitter que esta moción tiene que pasar al Pleno para que la declaración contra AMLO sea oficial. ¿Por qué llegaron a estos extremos?

Pues… todo está relacionado con la salida de Pedro Castillo, expresidente de Perú, del poder en diciembre de 2022, ¿se acuerdan? —si no, por acá les dejamos un buen texto para que hagamos memoria.

Foto: Cuartoscuro.

Tras su salida, Dina Boluarte, entonces exvicepresidenta de Perú, tomó la Presidencia y comenzó la polémica entre este gobierno y el mexicano.

A grades rasgos, el gobierno de AMLO no considera como legítimo al de Boluarte y por esta razón no ha hecho el pase de estafeta de la Presidencia de la Alianza del Pacífico —un tratado entre México, Perú, Chile y Colombia.

En teoría, a Perú le toca asumir la presidencia de esta alianza, pero el gobierno de AMLO no le ha pasado la estafeta por todo lo que ha sucedido después de que salió Pedro Castillo.

“Dina Boluarte”. Foto: Lauren DeCicca-Getty Images.

Ahora, toda la banda que votó en Comisión por declarar a AMLO como persona non grata dice que el presidente está saltándose los principios de “no injerencia” entre estados, además de que no está cumpliendo con las reglas jurídicas de la Alianza del Pacífico, al no cederle la Presidencia pro tempore a Dina Boluarte.

¿Qué dice AMLO?

Esta declaración de persona non grata se traduce, entre otras cosas, en el hecho de que AMLO no podrá entrar a Perú ni por temas oficiales, si es que el Congreso peruano reafirma lo dicho por la comisión.

A todo esto, ¿qué dice AMLO? En la mañanera, el presidente dijo que esta declaratoria es “hasta un timbre de orgullo”.

En cuanto a Perú, esta sería la segunda respuesta oficial contra el gobierno de AMLO, después de que en diciembre de 2022 —por el mismo tema— expulsara al embajador Pablo Monroy Conesa, declarado también como persona non grata.