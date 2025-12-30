Lo que necesitas saber: El periodista pasará un año en arresto domiciliario debido a que fue vinculado a proceso por "encubrimiento por favorecimiento y contra las instituciones de seguridad pública".

Luego de que el 24 de diciembre el reportero de nota roja Rafael León fuera acusado de “terrorismo” y detenido en Coatzacoalcos, Veracruz, las autoridades ya le quitaron este cargo.

Aunque solo fue en el caso de terrorismo… pues fue vinculado a proceso por “encubrimiento por favorecimiento y delitos contra las instituciones de seguridad pública”.

Detención de periodista por “terrorismo” // Foto: Redes sociales

Dan prisión domiciliaria a reportero por “encubrimiento por favorecimiento“

Ya hay novedades en el caso del gobierno de Veracruz contra el periodismo… aunque no, aún no han revelado los hechos por los cuales acusaron al reportero Rafael “N” por supuesto “terrorismo”.

Resulta que este martes 30 de diciembre, se reveló que el periodista fue vinculado a proceso por los delitos de encubrimiento por favorecimiento y delitos contra las instituciones de seguridad pública. Aunque sí, dejaron de lado el terrorismo.

De momento, Rafael estará durante un año en arresto domiciliario en lo que concluye el juicio en su contra… eso si no se les ocurre alguna otra cosa a las autoridades.

Gobierno de Veracruz detiene al reportero de nota roja Rafael León Segovia

Tristemente, esta no es la primera ni la última vez que las autoridades mexicanas detienen a un periodista nomás por hacer su trabajo. Aunque esta vez lo llevaron a otro nivel.

Resulta que el 24 de diciembre el reportero de nota roja Rafael León Segovia fue detenido por las autoridades de Veracruz, tras ser acusado de supuesto “terrorismo”.

La Fiscalía General del Estado de Veracruz informó que le impuso prisión preventiva oficiosa a Rafel “N”. A quien también acusaron de encubrimiento por favorecimiento y delitos contra instituciones de seguridad pública.

Detención de periodista por “terrorismo” // Imagen: Fiscalía de Veracruz.

Acusado de terrorismo… ¿por su trabajo como periodista?

Pero… ¿por qué decimos que se debe a su trabajo? Pues resulta que, tras la detención, algunas organizaciones de periodistas han mencionado que esta se debe a su ejercicio como periodista.

Además, han solicitado la intervención inmediata de la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas para que determine si la detención es una represalia por su trabajo como reportero.