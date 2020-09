Gobierno señala a políticos responsables de violencia en presa La Boquilla: “Gustavo Madero, uno de ellos”

Desde la mañanera, AMLO había echado algunas acusaciones sobre lo que ocurre en Chihuahua. Sin embargo, el subsecretario de Seguridad fue más allá y hasta nombró a personajes como Gustavo Madero como principales responsables de hechos violentos como el ocurrido en la presa La Boquilla.

En conferencia de prensa, el titular de la Subsecretaría de Seguridad, Ricardo Mejía, acusó que la problemática del agua en Chihuahua está “sobrepolitizada” por un grupo integrado por personajes del PAN, PRI… y hasta de Morena. Según Mejía, políticos como Gustavo Madero y los exgobernadores José Reyes Baeza y Fernando Baeza, han tomado la oposición de agricultores al Tratado de Aguas de 1944 con Estados Unidos para intereses políticos y electorales.

“Cuando México debe cumplir con una obligación de carácter internacional, se han dedicado a agitar los ánimos, a azuzar, causar violencia y a tomar control temporal de instalaciones estratégicas”, cita Reforma al funcionario.

El subsecretario de Seguridad aceptó que hay una problemática por la distribución de agua en varias regiones de Chihuahua. Sin embargo, aclaró, no es por causa del cumplimiento del mencionado Tratado de Aguas con Estados Unidos… sino por “una especie de huachicol del agua”.

“Es decir, se ha aprovechado este recurso hidráulico para usufructuarla, no como si fuera propiedad de la federación, sino como la propiedad de un conjunto de políticos y de un conjunto de gente que ha medrado ilegalmente con el uso patrimonialista del agua”.

Además de Gustavo Madero y los Baeza, Ricardo Mejía señaló que detrás de los actos violentos suscitados en Chihuahua en protestas por el agua (el más reciente en la presa La Boquilla) está el alcalde de San Francisco de Conchos, José Ramírez Carrasco; el alcalde de Rosales, el morenista José Francisco Ramírez Licón y Salvador Alcantar, líder de la Aurech.

Dirigentes del PAN repartieron palos a manifestantes en La Boquilla, asegura AMLO

Horas antes del posicionamiento de Ricardo Mejía, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que hay intereses políticos y electorales detrás de la toma de las instalaciones de la presa La Boquilla. Y, en la conferencia mañanera de hoy, 10 de septiembre, volvió mencionar el tema… asegurando que los líderes políticos y agricolas mencionados, sólo incitaron a la violencia y se desatendieron después del asunto.

“¡Qué bien! ¿no?, participar en un mitin, arengar a la gente… y ya me voy. Ahí dejo a la gente”.

#ConferenciaPresidente. Explica @lopezobrador_ cómo se dio la protesta en La Boquilla, Chihuahua. Cuestiona a los “líderes nylon” que expusieron a la gente a la violencia. pic.twitter.com/vWQlKNBHz4 — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) September 10, 2020

Al igual que el subsecretario de Seguridad, AMLO aplaudió la forma en que la Guardia Nacional optó por no responder a las agresiones de los manifestantes que tomaron la presa. “De manera prudente, la Guardia Nacional se salió para evitar una confrontación, un enfrentamiento. Fue adecuado su procedimiento”, aseguró el presidente… sin mencionar que la propia Guardia Nacional aceptó la muerte de dos civiles.

Los agricultores de Chihuahua acusan desde hace meses que el gobierno federal los priva de agua por cumplir con un acuerdo firmado con Estados Unidos (desde 1944). Sin embargo, la administración de AMLO señala que el problema no es la escasez del vital líquido, sino que el gobierno federal sea el que tome el control. “El tema de fondo es evitar el control de los recursos hidráulicos. No es que les falte agua a los agricultores, lo que no quieren es que la federación defina la política de aguas”, aseguró el subsecretario Mejía.