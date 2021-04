Ora: Google Maps confunde al aeropuerto “Felipe Ángeles” con Calderón

Pues nos guste o no, parece que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles va a dar de qué hablar durante mucho tiempo. No sólo por el logo (no muy bonito) que el gobierno federal mandó a diseñar para el nuevo aeródromo, también, por el hecho de que algunos ya hasta le están cambiando el nombre. ¡Te hablan, Google Maps!

Resulta que hace unas horas y luego de que el nuevo aeropuerto fuera tendencia en redes sociales, algunos usuarios descubrieron que Google Maps se había equivocado con el nombre del lugar, pues en lugar de referirse a él como “Felipe Ángeles” lo nombró como ‘Aeropuerto Internacional Felipe Calderón Hinojosa’. WTF?!

Google Maps se equivocó y le puso el nombre de Felipe Calderón al nuevo aeropuerto

Así es, raza. El popular servicio de mapas y navegación, propiedad de Google, por alguna razón confundió al artillero mexicano de la época revolucionaria con el expresidente y casi archienemigo de AMLO. Obvio como ocurre en todos los errores que se postean en internet y ya no se pueden borrar, la gente evidenció esta metida de pata.

Y es que aunque Google Maps quisiera decir que estaban hablando de otro aeropuerto que llevará el nombre de Felipe Calderón, en el mapa se puede ver que el lugar en cuestión se ubica junto a la Base Militar número 1 de Santa Lucía, al sureste del Municipio de Zumpango del siempre sorprendente Estado de México.

Ya hay varias teorías acerca de este error

Hasta el momento Google Maps no ha dado ninguna explicación al respecto, sin embargo, en redes sociales muchos ya sacaron sus teorías al respecto. Unas que van desde un simple error porque ambos personajes en cuestión se llaman Felipe, y otras de quienes creen que esto fue con toda la intención del mundo y con tal de perjudicar a López Obrador.

Acá les dejamos algunas reacciones que nos dejó el Aeropuerto Internacional Felipe Calderón Hinojosa :

Que google nombró erróneamente al aeropuerto FELIPE ANGELES RAMÍREZ como felipe calderon hinojosa,vaya equivocación.

Imagino cuando lo vió el borrachín sintió que la patria le hacía justicia.

Amargo debe ser darse cuenta que no,que su lugar es el BASURERO DE LA HISTORIA. — CARLOS AGUIAR. opinión y noticias! (@CarlosAJimnez4) April 11, 2021

una cosa es perdonar a peña, pero ponerle el nombre de felipe calderón al aeropuerto ya es too much pic.twitter.com/K6JYIQWFPG — Ƨ I Я A K Λ ️‍⚧️ (@sirakiry) April 11, 2021

Renombran en Google a aeropuerto como ‘Felipe Calderón’ – Vía @reforma

https://t.co/xBFlqqANKc — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) April 11, 2021

Calderon cuando se enteró que en Google Maps renombraron el aeropuerto ‘Felipe Ángeles’ como ‘Felipe Calderón’ pic.twitter.com/2ZwBAUxwji — Araceli Benítez (@aracelibs) April 11, 2021

No existe ningún aeropuerto llamado Felipe Calderón Hinojosa.

Si existiera algo con ese nombre, sería una cantina. pic.twitter.com/juECBF2r6a — ó á (@taller2006) April 11, 2021