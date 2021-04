C Mamut: Las reacciones al logo del Aeropuerto de Santa Lucía

Todos los grandes proyectos de la 4T que tanto defiende AMLO, han sido criticados por muchas cosas. Desde la refinería de Dos Bocas hasta el Tren Maya, ninguno se ha salvado. Pero en esta ocasión, más que críticas, en redes se han desatado burlas hacia lo que será el logo del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), sí, el de Santa Lucía.

Y es que esta semana se dio a conocer por todos lados la imagen que representará al nuevo aeropuerto de Santa Lucía, ese por el que Andrés Manuel López Obrador y su Gobierno decidieron cancelar el famoso NAIM, y la neta es que da material para todo tipo de comentarios, especialmente por la decisión de incluir un mamut en el gráfico.

Así mero, además de las siglas AIFA, en las cuales observamos ingeniosamente integrados (nótese el sarcasmo) tanto una torre de control como un avión, en el logo del aeropuerto de Santa Lucía también aparece un lindo mamut paseándose entre las letras del diseño.

Y pues tal como te imaginas, la banda no dejó pasar la oportunidad de hacerle memes al nuevo logo, además de criticar la aparente falta de presupuesto que le pusieron al diseño.

Como diseñadora gráfica, esta es una ofensa al diseño.

No sigue ni el más mínimo principio del diseño de logotipos y si no me dicen ni me doy cuenta que esa pulga es un Mamut. pic.twitter.com/3D8iBE9n0W

— Kika 🌈🍣🎬🎮🎧 (@kikamx_) April 10, 2021