Lo que necesitas saber: Greta Thunberg ha pasado, mínimo, un cuarto de su vida exigiendo a los líderes mundiales que tomen acciones puntuales para detener los efectos del calentamiento global.

La mala: Greta Thunberg fue hallada culpable de los cargos por desobediencia que la fiscalía de Suecia le imputó hace un mes. La buena: el castigo no fue tan severo como se preveía. La otra mala: esto podría inhibir futuras acciones en defensa del medio ambiente. Bueno, inhibiría a otros activistas. Ella advirtió que le seguirá…

Greta Thunberg en protesta / Foto: Instagram/gretathunberg

Pese a que los reclamos que originó la acción de las autoridades en contra de Greta Thunberg, la joven activista fue declarada culpable de desobediencia a la policía de Suecia. La acusación fue hecha, luego que Greta y un grupo de ambientalistas bloquearon la salida de buques petroleros en el puerto de la ciudad de Malmö.

“La mujer se negó a obedecer la orden policial de abandonar el lugar”, acusó la Fiscalía de Suecia. Según se difundió en su momento, la protesta de Greta Thunberg se prolongó por seis días, durante los cuales la policía le ordenó retirarse… la activista no obedeció, así que se procedió al desalojo.

“Es cierto que estuve allí ese día y es cierto que recibí una orden que no escuché”, aceptó Greta ante la Corte… y ya con eso no fue necesario más para declararla culpable. No obstante, la sentencia que se preveía (se dijo que podía pasar hasta seis meses en prisión), el asunto quedó en el pago de una multa.

De acuerdo con Reuters, la multa que las autoridades de Suecia le impondrán a la joven activista de 20 años aún no ha sido determinada… al parecer, dependiendo el pájaro será la pedrada, ya que el monto de la multa dependerá de los ingresos que Greta Thunberg reportó a la Corte.

Foto: Reuters.

“Estamos ante una emergencia”, advierte Greta

¿La sentencia inhibirá a Greta Thunberg? Al parecer no. De acuerdo con el reporte de The Guardian, al estar enfrente del juez que la declaró culpable, la activista no mostró ningún tipo de arrepentimiento. Por el contrario, aseguró que acciones como las que llevó a cabo al bloquear el paso de buques petroleros “son completamente justicables”

“Creo que estamos en una emergencia que amenaza la vida, la salud y la propiedad”, explicó Thunberg… como si los evidentes efectos del calentamiento global que se reportan en diversas partes del mundo (desestimados por líderes mundiales ), no fueran suficiente para ver que algo se debe hacer para evitar que empresas sigan dándole en la torre al medio ambiente.

“Innumerables personas y comunidades están en riesgo tanto a corto como a largo plazo”, agregó Greta Thunberg al admitir que sí participó en la protesta en Malmö, pero se declaró inocente alegando que actuó por necesidad…

Pues bueno, el alegato parece que no fue válido para el juez… o no tanto: de la cárcel prevista, todo quedará en una multa.

