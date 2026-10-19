Revocación de mandato y grupos de choque en la segunda megamarcha por el agua en Guadalajara

Cientos de personas salieron a protestar por su derecho a agua limpia en la segunda megamarcha en Guadalajara.

Lo que necesitas saber: Otras de las consignas reportadas en redes sociales y medios nacionales de comunicación fueron: "Fuera Lemus" y "revocación de mandato".

18 de octubre: la gente de la zona Metropolitana de Guadalajara regresó a las calles para llevar a cabo la segundamegamarcha por agua limpia —en CDMX un buen número de personas se reunió en apoyo a los jaliscienses el mismo domingo en una marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo.

En el caso de Guadalajara, en punto de las 11 de la mañana, cientos de personas se reunieron en el Parque Juárez rumbo al Palacio de Gobierno.

Foto: Fernando Carranza-Cuartoscuro.

Y si bien en un primer momento apareció un grupo de choque —vestidos de negro o con jerseys de futbol y con palos, piedras y martillos en mano, interrumpiendo la marcha lanzando petardos—, la marcha esperó a avanzar hasta que se retiraran estas personas.

Lo hizo hasta alrededor de la 1:30 de la tarde, en medio de consignas como “Queremos agua, no provocadores”.

Segunda megamarcha por el agua en Guadalajara

Otras de las consignas reportadas en redes sociales y medios nacionales de comunicación fueron:

“Fuera Lemus” y “revocación de mandato”. Esto en contexto de las peticiones —hasta en Change.org— para llevar a cabo el proceso de revocación de mandato contra el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus. ¿La razón?

Foto: Fernando Carranza-Cuartoscuro.

La represión durante la primera megamarcha por el agua limpia y la falta de respuesta a este gran problema que lleva años causando impactos en la salud y servicios de los/las habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara; así como las imputaciones contra las personas detenidas el 11 de octubre.

La gente volvió a salir —abogando por una marcha pacífica—con pancartas y muestras del estado del agua que reciben en sus hogares.

Grupos de choque y el Congreso de Jalisco incendiado

En el punto de reunión para salir rumbo al Palacio de Gobierno apareció un grupo de choque —con el rostro cubierto— que intentó entrar a los contingentes ciudadanos.

Aunque la gente no se los permitió; lo que terminó en confrontaciones y el lanzamiento de petardos por parte de este grupo.

Foto: Fernando Carranza-Cuartoscuro.

Luego, el grupo de choque caminó hacia el Palacio del Gobierno, mientras los/las manifestantes esperaban a que se fueran —de hecho, como les contamos acá arriba, demoraron su salida hacia el palacio.

El saldo fue el lanzamiento de petardos incluso en el edificio de gobierno o destrozos en el Congreso de Jalisco.

Foto: @notijaliscotv_

Lo que llamó la atención en esos momentos también fue la aparición de policías antimotines con pancartas con las leyendas: “No confrontación”.

Pablo Lemus

Después de las 6:30 de la tarde, apareció Pablo Lemus con un tuit para informar sobre el saldo, alegando que se trató de una marcha pacífica e indicando la presencia de los grupos de choque:

“Un grupo de porros violentos trató de provocar violencia y caos, pero la organización ciudadana los señaló, los rechazó y los expulsó del contingente”.

Según Lemus, alrededor de 300 personas hicieron destrozos y lanzaron petardos, al final de la marcha.

Un grupo de ellos lanzó explosivos en las puertas del Palacio Legislativo y el Palacio Judicial.

Foto: @PabloLemusN.

5 personas —que viajaban a bordo de una camioneta robada y que supuestamente llevaban bidones de gasolina— fueron detenidas. Y se les señala por presuntamente incendiar el Congreso y el Poder Judicial.

“Hasta el momento, la Policía continúa soportando los ataques del grupo de manifestantes violentos contra el Palacio de Gobierno, pero eso ya no forma parte de la manifestación pacífica”, dijo Lemus.

El mismo 18 de octubre pero desde el Festival Internacional de Cine de Morelia, el director mexicano Guillermo del Toro habló sobre la situación en la Zona Metropolitana de Guadalajara y las protestas, después ser cuestionado en conferencia.