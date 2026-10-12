Crisis de agua en Guadalajara: ¿Cómo empezó el problema y qué se ha resuelto hasta ahora?

La crisis de agua en Guadalajara se ha documentado, al menos desde el 2016. Sin embargo, las autoridades apenas están atendiendo el caso tras múltiples denuncias ciudadanas y presión de organismos internacionales.

Lo que necesitas saber: Al menos desde el 2026 los habitantes de Guadalajara han reportado la falta de agua potable en sus hogares.

Seguramente has visto en redes sociales los videos del agua contaminada que afecta a los hogares en Guadalajara… O tal vez hasta lo estés sufriendo en carne propia: La crisis de agua en Guadalajara es real.

Lavar trastes, la ropa o actividades tan básicas como bañarse y lavarse los dientes hoy son todo un lujo para los habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara. Entre protestas y represiones te contamos cómo empezó el problema y que han dicho las autoridades.

Antecedentes: Jalisco viola el derecho humano al agua

El 14 de febrero de 2022 se emitió la Recomendación 10/2022 por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), debido a la violación al derecho humano al agua y al saneamiento.

Foto ilustrativa: Pexels

Este documento rastrea la investigación que se abrió el 17 de agosto del 2020, tras la publicación de la nota “Aumentan reportes de agua sucia en 140 colonias” del diario El Informador.

El trabajo periodístico de El Informador documenta que el entonces titular del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), Carlos Enrique Torres Lugo, reconoció que las quejas por la mala calidad del agua en Guadalajara aumentaron en 2020.

“De 126 colonias que tenía esa problemática en 2019, aumentó a 140 en 2020“, dijo Torres Lugo.

Foto ilustrativa: Pexels

Aún así, aseguró que la situación era “normal” por la temporada de lluvias. Sin embargo, los testimonios de la nota periodística señalan que la crisis de agua en Guadalajara va de dos a cuatro años atrás. Es decir, al menos desde el 2016, la ciudadanía usaba garrafones de agua potable para lavar ropa o bañarse.

La NOM-127-SSA1-2021 destapa la falta de infraestructura en el estado

En mayo de 2022 se publicó la NOM-127-SSA1-2021 en el Diario Oficial de la Federación para actualizar los criterios permisibles de la calidad del agua, reduciendo el límite de 5.0 a 3.0 unidades de turbiedad. Se actualizó también el nivel permisible de metales, fluoruros y parámetros microbiológicos.

Al entrar en vigor, en abril de 2023, dejó en evidencia que el agua distribuida en Guadalajara por el SIPA ya rebasaba los límites legales establecidos en la norma mexicana.

Foto ilustrativa: Pexels

¿Qué pasó tras la recomendación de la CEDHJ?

El objetivo de la Recomendación 10/2022 era que las autoridades atendieran las quejas ciudadanas por la crisis de agua en Guadalajara. Sin embargo, en septiembre de 2023, El Informador reportó que ninguna de las instituciones apeladas en la recomendación habían cumplido con sus obligaciones.

Posteriormente, en noviembre del mismo año, Torres Lugo se reunió con el Congreso de Jalisco para informar sobre las acciones que estaba haciendo su administración para resolver el problema. Ahí, la diputada Mara Robles lo invitó a echarse un vaso de agua de la llave para comprobar si era potable o no.

En la misma sesión aseguró que el problema no nacía de las plantas potabilizadoras, sino que requerían ocho mil millones de pesos para renovar totalmente el drenaje y tuberías de hierro fundido que llevaban más de 25 años, por lo que arrastraban sedimentos.

Además, justificó el incremento de 5% en las tarifas del agua para el 2024 por los gastos de “potabilización y saneamiento”. También se comprometió a entregar un informe completo solicitado por el Congreso.

Enero 2024: El Congreso rechaza los “avances” del SIAPA

De nuevo, la diputada Mara Robles, expuso al titular del SIAPA en enero de 2024 al asegurar que el informe no respondía a los cuestionamientos para garantizar que el agua de la llave fuera potable en Guadalajara.

Foto: Megamarcha por el agua en Jalisco/Wikimedia.org

Tampoco detallaba el estado de distribución ni planes para renovar las tuberías, pero sí resaltaba otra vez el presupuesto millonario que se necesitaba para traer de nuevo agua limpia a la zona metropolitana del estado.

2023 a 2025: Aumentan las quejas ciudadanas

Grupos ambientalistas y ciudadanos afectados por la mala calidad del agua en Guadalajara presentaron juicios contra el estado, amparándose con la Recomendación 10/2022.

En 2025 los habitantes ya no sólo reportaron presencia de sedimentos en el agua, sino que ya había coliformes, que deben estar totalmente ausentes para el consumo humano, como documentó Grupo Animal.

Foto: Megamarcha por el agua en Jalisco/Wikimedia.org

Asimismo, reportaron el hallazgo de “invertebrados anélidos” y “macroinvertebrados”, además de algas y restos vegetales en el agua distribuida por el SIAPA en Tonalá. Lo que resultaba en un mal manejo desde la distribución que agravaba la crisis de agua en Guadalajara.

“En 15 ocasiones, el SIAPA detectó unidades de coliformes en el agua suministrada a hogares durante 2025. El nivel más alto detectado fueron 99 unidades cada 100 mililitros, el 8 de septiembre de 2025“, se lee en la nota periodística.

2026: Escala la crisis de agua en Guadalajara y se involucran las autoridades federales

En septiembre de este año varios vecinos de la colonia Las Juntas reportaron, una vez más, que el agua llegaba prácticamente negra a los hogares. El problema se agravó hasta la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Posteriormente, el 6 de octubre, el gobernador Pablo Lemus reconoció que la ciudad estaba viviendo una crisis de agua potable como “nunca antes”. Afirmó que el agua contaminada estaba en la presa de Las Pintas, por lo que detuvo el suministro desde aquí por los próximos seis meses.

Este domingo 11 de octubre se realizó una marcha pacífica frente a Casa Jalisco, para exigir agua limpia en el estado. Sin embargo, la protesta se salió de control y terminó en un enfrentamiento grave con los policías que resguardaban el área. (Aquí te contamos los detalles).

La mañana de este lunes 12 de octubre la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el gobierno de Jalisco debía explicar por qué había utilizado agua y gas lacrimógeno contra los manifestantes: “No debe haber represión”, dijo.

Eso sí, resaltó que su administración no está de acuerdo con la privatización del servicio de agua en Jalisco. ¿Y qué dijo el gobernador Pablo Lemus? También se pronunció esta mañana:

“Manifestarse pacíficamente es un derecho que vamos a garantizar, pero las agresiones y los posibles abusos de autoridad deben investigarse con rigor y sin ninguna excepción“.

El gobernador dijo que un grupo de choque le quitó legitimidad a la marcha pacífica de la ciudadanía y que agredieron a los policías. Hubo 39 detenidos y 28 oficiales heridos, dos de gravedad, aseguró.

Hasta las 10 de la mañana de hoy dijo que 12 personas ya habían sido liberadas y que, en el transcurso del día, la Fiscalía informaría sobre nuevas liberaciones. Por supuesto, aclaró que iniciaron una investigación para castigar el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades, si es que la hubo.

¿Y en qué quedan las exigencias por la crisis de agua en Guadalajara?

“Por último quiero refrendarles mi compromiso para resolver de fondo el problema de la calidad del agua. El cierre de la presa Las Pintas está dando resultados“, dijo en el mismo video el gobernador.

Foto: Megamarcha por el agua en Jalisco/Wikimedia.org

Confirmó que el servicio de agua no se privatizará ni aumentarán las tarifas, pero que ya están a la espera de que el congreso local apruebe la iniciativa para construir un nuevo acueducto sustituto Chapala-Guadalajara: “La gente no tendrá que volver a exigir agua limpia“, finalizó.



