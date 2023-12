Lo que necesitas saber: El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, podría ver cómo se le retira su inmunidad y se procede a su arresto. Si eso ocurre, el Congreso nombraría a un presidente interino y convocaría a nuevas elecciones.

En agosto todo era “alegría” en Guatemala por el triunfo de Bernardo Arévalo en las elecciones presidenciales. Más o Menos: parece no todos en el país centroamericano están conformes con la llegada del político que promete una acción total contra la corrupción… así que están viendo cómo anular el resultado de los comicios. Lo están por lograr y Estados Unidos ya está metiendo su cuchara.

Estados Unidos condena intentos de anular victoria de Bernardo Arévalo

“Por socavar la democracia de Guatemala”, así fue como Estados Unidos justificó la restricción de visas de 300 personajes del país centroamericano (entre ellos congresistas y empresarios). Y el señalamiento gringo, así de primer rebote, no parece exagerado: a los susodichos se les identifica como impulsores de las acciones que podrían llevar a anular la victoria de Bernardo Arévalo en las pasadas elecciones presidenciales.

En el comunicado del Departamento de Estados de Estados Unidos, se acusa que el Ministerio Público de Guatemala ha sido el ejecutor de varias de esas acciones “antidemocráticas”. Por ejemplo, la solicitud para retirar la inmunidad de Arévalo, para llevarlo a juicio por presunto lavado de dinero y por falsificación de documentos falsos para la creación del partido que impulsó su candidatura presidencial, Movimiento Semilla.

Bernardo Arévalo, próximo presidente de Guatemala / Foto: Facebook/Dr.BernardoArevalodeLeon

Arévalo reconoce que hay varios obstáculos para que llegue al poder

Lo anterior, son “evidencia de su clara intención de deslegitimar las elecciones libres y justas de Guatemala e impedir la transición pacífica del poder”, acusa el Departamento de Estado del país del norte, en comunicado citado por CNN.

Hasta ahora, sigue en pie el ascenso de Bernardo Arévalo a la presidencia de Guatemala el próximo 14 de enero. Sin embargo, el propio Arévalo reconoce que el panorama luce difícil y, en una de ésas, no consigue rendir protesta. “Los golpes del siglo XXI son dados con diputados, con abogados, en las cortes, se hacen así”, advirtió el mandatario electo en entrevista con The New York Times (NYT).

Bernardo Arévalo, presidente electo de Guatemala / Foto: Facebook/Dr.BernardoArevalodeLeon

De acuerdo con el diario estadounidense, desde que se dio la aplastante victoria de Bernardo Arévalo en las elecciones presidenciales de Guatemala, sus opositores comenzaron con medidas para anular los resultados. Las que parece que rendirán frutos son la suspensión de Movimiento Semilla (el partido del presidente electo) y el retiro de su inmunidad que podría derivar en su futuro arresto.

Magistrados huyen de Guatemala

“Si asume sería un milagro”, dijo para el NYT la abogada especialista en derechos humanos, Claudia González, quien estuvo en prisión por 82 días en Guatemala, luego de ser parte de una misión anticorrupción de la ONU en Guatemala. En estos momentos, según medios, varios de los que supervisaron el desarrollo de las elecciones están huyendo del país, ante el temor de acciones en su contra… ya que, incluso a magistrados que certificaron el resultado de las votaciones, se les ha retirado inmunidad.

Con todo y que Estados Unidos está moviendo piezas para echarle la mano a Arévalo, parece que su influencia en Guatemala ya no es como en otros años. Dentro del país también se realizan acciones para defender el resultado de las elecciones; algunas de ellas, encabezadas por representantes de comunidades indígenas. “Nuestra lucha de hoy no es por el partido Semilla ni por Bernardo, es por la poquita democracia que tenemos”, alertó Rigoberto Juárez, un líder indígena de 66 años.

Te puede interesar