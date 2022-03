Para los ricachones: Habrá taxis aéreos que saldrán desde Polanco hasta el AIFA

¿Se te hace lejos el nuevo aeropuerto de Santa Lucía y tienes dinero ahorrado? El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer durante su conferencia de este viernes 18 de marzo que habrá taxis aéreos que saldrán desde Polanco hasta el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Taxis aéreos de Polanco al AIFA

Como les contábamos, durante la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, desde Minatitlán, Veracruz, dio a conocer que para los más pudientes habrá taxis aéreos que saldrán desde Polanco, al poniente de la Ciudad de México, hasta el AIFA.

Sí, dijo que serán concesiones particulares, pues hay quienes pidieron que se hiciera este servicio: “Aprovecho para anunciar, viajes para los que tienen recursos, desde Polanco hasta el aeropuerto (AIFA), en helicóptero. Taxis aéreos, casi los van a bajar en sus departamentos, de su departamento al aeropuerto”, dijo el tabasqueño.

¡HABRÁ TAXIS AÉREOS PARA EL AIFA! Hoy el presidente @lopezobrador_ anunció en su #mañanera desde Minatitlán, Veracruz que habrá helicópteros que salgan desde Polanco para trasladar a los pasajeros al aeropuerto… claro, para quienes puedan pagarlo. pic.twitter.com/fv2FSJ3Kjw — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) March 18, 2022

No podrás pedir taxis de aplicación para salir del AIFA

Cabe recordar que no hace mucho anunciaron que si vas a viajar por este aeropuerto, podrás llegar en cualquier taxi de aplicación; ya sea DiDi, Uber o Canify (además de otros), perooo… no podrás pedir alguno de estos para salir de aquí, ya que no dejarán entrar a los choferes de este servicio al polígono del AIFA para recoger pasajeros.

Igualmente, apenas el director general del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, Isidro Pastor Román, dio a conocer que los servicios de taxi por aplicación no podrán llegar a las instalaciones para recoger pasajeros, al menos en el corto plazo. Algo que también ocurrirá en todas las zonas federales.

¿Por qué? Resulta que los taxis por aplicación no podrán operar en el AIFA por ahora hasta que las compañías tramiten los permisos correspondientes.

