Lo que necesitas saber: La iniciativa tiene la intención de reformar la Ley Federal del Trabajo y agregar un artículo más.

Lluvia, trabajo, tráfico e inundaciones es una combinación que todos odian. Pero se imaginan poder hacer home office mientras llueve y evitar todo ese caos, sería un verdadero sueño ¿No?

Ojo, más allá de dejar esa decisión en las empresas o patrones, algunos diputados andan trabajando en una iniciativa para modificar la Ley del Trabajo y darle un poco de tranquilidad a los trabajadores en esos días lluviosos. Aún se encuentra en las primeras fases, pero les vamos a contar un poco al respecto.

Imagen Unsplash

Iniciativa de ley para hacer home office en días de lluvia

La iniciativa tiene la intención de reformar la Ley Federal del Trabajo. Específicamente en el artículo 57 de ‘El trabajador podrá solicitar de la Junta de Conciliación y Arbitraje la modificación de las condiciones de trabajo’.

Además de la modificación, también se agregaría el artículo 68 Bis. Después del artículo 68, ‘Los trabajadores no están obligados a prestar sus servicios por un tiempo mayor del permitido de este capítulo’.

El objetivo es que el home office sea la opción principal para asegurar la integridad de los trabajadores en los días lluviosos. Y de paso disminuir el caos para aquellos que no puedan quedarse en casa.

Foto ilustrativa: Guillermo Perea-Cuartoscuro.

Si bien, no todos los trabajos permiten home office, con la sola reducción de aquellos que sí pueden quedarse en casa, el tráfico no se vería taaaaan afectado, por lo que el regreso no sería tan caótico.

“La lluvia trae consigo una serie de actos que dificultan la realización de las actividades cotidianas, primero porque la sola presencia de la precipitación retrasa el avance automovilístico y de transporte público, lo que puede triplicar el tiempo de traslado de una persona a su hogar, su trabajo, su escuela o cualquier lado”.

No podemos negar que es una iniciativa tentadora y muy positiva para la mayoría de los trabajadores, pero tendremos que esperar un poco más tiempo para ver si es o no aprobada.

Por ahora, ya fue presentada ante el Congreso de CDMX, por lo que el proceso aún está en las primeras etapas. Y puede que tarde hasta aplicarse en todos los territorios del país.