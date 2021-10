“Volver a Haití es volver a un pozo donde te van a enterrar”: La odisea de un migrante que busca refugio en Ciudad Acuña

Desde hace varios días ha comenzado a llegar una gran cantidad de migrantes haitianos a México buscando un refugio ante la mala situación que atraviesa su país, o simplemente cruzan nuestro territorio para llegar a Estados Unidos intentando encontrar un mejor nivel de vida. Un ejemplo de esto es lo que vive un paciente de Médicos Sin Fronteras, un migrante de Haití que cuenta cómo y por qué llegó a Ciudad Acuña, en Coahuila.

La crisis que viven miles de migrantes haitianos

El pasado 20 de septiembre, como parte de la asistencia médica que dan en la frontera norte de México, Médicos Sin Fronteras se trasladó hasta Ciudad Acuña, Coahuila, donde conocieron la historia de un migrante originario de Haití que, como otras 500 personas, buscan un refugio fuera de su país, el cual atraviesa por una fuerte crisis.

Sí, entre la situación política que se desató por el asesinato del presidente Jovenel Moïse, un sismo de magnitud 7.2 el pasado 14 de agosto y la violencia que ha incrementado en Haití, la gente se ha visto en la necesidad de salir de aquí y buscar un mejor nivel de vida para ellos y también para sus familias, pues buscando un nuevo lugar donde vivir y trabajar, cruzan una odisea juntos a sus hijos, niñas y niños que quieren una mejor alimentación y educación.

Lo peor es que ahora tienen que vivir en campamentos en la frontera entre México y Estados Unidos, en condiciones de hacinamiento y sin poder conseguir atención médica o servicios sociales. “La situación de decenas de miles de personas migrantes tanto en México como en EEUU es insostenible y de una vulnerabilidad extrema debido al fracaso de las políticas de asilo y la amenaza continua de deportaciones. En este sentido, MSF denunció como lamentable la decisión de retornar a la fuerza a cientos de personas en vuelos directos hacia Haití“, señala al respecto la organización.

Un migrante de Haití en Ciudad Acuña

Por ejemplo, un migrante de Haití y paciente de Médicos Sin Fronteras, de 36 años de edad, contó cómo llegó hasta Ciudad Acuña, en Coahuila; la odisea que tuvo que atravesar hasta llegar hasta este lugar buscando un mejor nivel de vida y por qué no le gustaría regresar a su país por ahora.

“Llegar a Haití por el momento no está bien. En primer lugar no tenemos donde dormir, no tengo casa, no tengo nada, ni nadie. La mayoría (de los migrantes) tiene miedo de llegar a Haití, porque no hay nada, nadie quien nos ayude, problema de persecución, de crisis, de gobierno, de todo lo que está pasando en Haití, no se puede volver ahora“, comenta y agrega que vivió durante cuatro años en Chile, de donde tuvo que salir por el endurecimiento de las leyes de migración.

“Muchos no podemos volver a Haití porque las cosas no están bien, es como volver a un pozo en el que te van a enterrar, no hay vida para nadie ahora mismo allá”. Él salió de Chile con su mujer y sus cuatro hijos hace dos meses, comenzando su largo camino por el continente, principalmente en autobús, aunque no en el tramo más difícil: la selva del Darién, que separa Colombia de Panamá.

“Cualquiera que cruza esa selva debería ser reconocido como un héroe, no se puede pasar esa selva sin la ayuda de Dios. Es muy difícil, montañas, mucha agua, ríos. Hay violencia, muchas personas malas, maldades, hay personas que se han perdido doce y quince días, los pies se hinchan, la gente se rompe el pie o la pierna y no se pueden levantar….”, dice al respecto.

Su llegada a México

Como si se tratara de una odisea griega, atravesando toda clase de problemas, logró llegar a México; aunque le fue decepcionante encontrar otras dificultades al querer regularizar su situación en el país, por lo que siguió hacia el norte. “El domingo cruzamos la frontera a Estados Unidos, pero se puso la cosa fea allá y tuvimos que regresar, porque las autoridades te montan en autobús para deportarte”.

“Lo que necesitamos es una vida para mí y para mi familia: documentos para estar estables, seguros, para que los niños puedan estudiar y tener una vida para mañana. Los niños están tristes, cansados, se siente cansancio y pena, porque seguimos caminando, no se llega al final…las cosas cuestan, a veces ni para comprar una botella de agua tenemos”, agrega finalmente este migrante de Haití que por ahora se estableció por las circunstancias en Ciudad Acuña.

Médicos Sin Fronteras estaba en Ciudad Acuña, Coahuila realizando consultas a medio millar de migrantes que se encontraban en un campamento improvisado, hasta que fue desmantelado y a las personas las regresaron a Tapachula y reubicadas en otras instalaciones.

Por esta situación, la organización reitera su petición a las autoridades mexicanas y estadounidenses para que tomen acciones que resuelvan la grave situación humanitaria que viven los migrantes, principalmente en las zonas fronterizas.