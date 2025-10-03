Lo que necesitas saber: Ya casi pasó una semana de que se dio a conocer el plan que Trump y Netanyahu armaron. Sin embargo, Hamás todavía no lo acepta... Trump ya no quiere esperar.

Desde el lunes 29 de septiembre, Donald Trump y Benjamin Netanyahu se pusieron de acuerdo para “resolver” una guerra con un tercero involucrado… de hecho, la guerra sólo es entre Hamás e Israel (según). Bueno, el caso es que sólo dieron 72 horas para que se aceptara el mentado acuerdo, y reportan que Hamás lo aceptó, con algunas condiciones.

El presidente de Estados Unidos dejó claro que Hamás tenía hasta la tarde del domingo 5 de octubre para decir si acepta o no el acuerdo. “Se desatará el infierno”, adviertió Trump, en caso de no aceptar.

Reunión entre Trump y Netanyahu // X:@WhiteHouse

Hamás acepta entregar a todos los rehenes (incluso los muertos) como parte del acuerdo de Trump

“Habrá paz en Medio Oriente de una forma u otra”, aseguró el presidente de Estados Unidos en el mensaje que publicó en Truth Social. “Es un gran acuerdo para todos (…) la sangre y el derramamiento de sangre cesarán”.

En el acuerdo que Trump y Netanyahu plancharon en la Casa Blanca se exige la entrega de todos los rehenes (incluso los cuerpos de los que hayan muerto)… a cambio, se ofrece perdonarle la vida a todos los de Hamás, incluso a los combatientes.

Este viernes, por la noche hablando de la hora local en Gaza, Hamás compartió un comunicado citado por Al Jazeera donde acepta el acuerdo, tanto la parte de entregar a todos los rehenes, como la de ceder la administración de la Franja de Gaza a un gobierno independiente de tecnócratas palestinos (aquí te contamos todos los puntos del plan de Trump).

Lo único es que piden negociar algunos detalles del plan de Trump. En primer lugar, aseguran que no se desarmarán hasta que cese la ocupación israelí, y que el futuro de la Franja de Gaza debe discutirse bajo un marco nacional palestino integral, donde el grupo debe estar presente.

Refugiados palestinos en la UNRWA / Foto: Getty

Trump encabezará comité para perfilar nuevo gobierno en Gaza

En su acuerdo de cese al fuego, Israel y Estados Unidos también plantean dejar a Gaza como una “zona libre de terrorismo” y se ofrece a Hamás la posibilidad de “coexistir” de manera pacífica… claro, bajo un régimen establecido por otros gobiernos en lo que será “la nueva Gaza”.

Aunque despolitizado (según) el comité que se encargará de perfilar el nuevo gobierno de Gaza posiblemente tenga las manos de Israel… pueeeeeeede que: éste sería presidido por Donald Trump y, bueno, ya sabemos que entre él y Netanyahu son los que se han encargado de planchar qué se hará con la franja de Gaza.