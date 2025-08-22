Lo que necesitas saber: Desde hace meses se ha denunciado que Israel utiliza el hambre como método de guerra. Esta es la consecuencia.

¿Y así ya se hará algo para ayudar a la gente? No lo esperen: desde hace meses la ONU y varios organismos habían alertado sobre las condiciones que hacen que hoy, oficialmente, sea confirmada la hambruna en Gaza.

Foto: Getty Images.

Se declara situación de hambruna en Gaza, al rebasarse tres umbrales críticos

La Organización de Naciones Unidas (ONU) confirma en comunicado que más de medio millón de personas en Gaza viven en situación de hambruna. Y si bien desde hace tiempo se alertaba sobre la falta de alimentos en la región, ahora la hambruna se confirma al contarse con datos que indican que se han rebasado tres umbrales críticos: privación extrema de alimentos, desnutrición aguda y muertes por inanición.

Para los que, pese a las imágenes de Gaza que se han publicado en medios internacionales en las últimas semanas, todavía dicen “¿y las pruebas?”… pues el diagnóstico de la ONU se basa en datos de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF) publicado hoy.

“Fila para recibir comida cocinada en grandes ollas y distribuida gratuitamente durante la guerra, el 28 de diciembre de 2023”. Foto: Ahmad Hasaballah-Getty Images.

“Se prevé que la hambruna se extienda desde la gobernación de Gaza a las gobernaciones de Deir Al Balah y Khan Younis en las próximas semanas”, advierte la ONU en tono de “ya el daño está hecho, pend%&/s”.

Hambruna ahora amenaza con extenderse de forma más rápida en todo Gaza

La declaratoria de oficial de hambruna en Gaza es respaldada por la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO), así como su Fondo para la Infancia (UNICEF), la Organización Mundial de la Salud y el Programa Mundial de Alimentos (WFP). Todas las organizaciones urgen que a la de “¡ya!” haya una respuesta humanitaria… acompañada de un cese al fuego en la región.

Foto: Getty Images.

De acuerdo con la ONU, esta declaratoria se hace porque la hambruna ahora amenaza con extenderse rápidamente. Según los cálculos de Naciones Unidas, ahora es medio millón de gente que sufre de esta situación… para finales de septiembre 640,000 personas estarán en niveles catastróficos de seguridad alimentaria (Fase 5, según CIF), mientras que 1.4 millones estarán a un paso (en “Estado de Emergencia”, nivel 4) y cerca de 360,000 en crisis (Fase 3).

Los alarmantes datos que ofrece la ONU no alcanzan a dimensionar lo grave que es la situación de Gaza… ya que, no se pudieron obtener datos correspondientes al norte de Gaza. Ahí, se estima que la situación es igual o peor.