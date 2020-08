Herly RG y el Tomás: Machismo, ignorancia y un toque de comedia

“Hay cosas que la gente no ve, cosas que a veces decimos o hacemos sin pensar, que sienten que no van a pasar pero que solo reconocemos cuando lo vemos ¿no? Yo creo que cuando ves las actitudes de Tomás es cuando te das cuenta que hay personas cercanas a ti comportándose igual y que son cosas que tenemos bien arraigadas”, explica Herlanlly Rodríguez, la mujer detrás del personaje de Tomás que en las últimas semanas se viralizó y que llegó mostrarnos machismos que siempre han estado ahí.

Para saber qué es lo que hay detrás de este graciosísimo personaje y qué es lo que refleja nos echamos una platicada con Herly, originaria del Estado de México, que personifica , gracias a un filtro de Instagram, a un hombre que piensa que las mujeres son sirvientas, que no deben decir groserías, que no lava los trastes porque “se le caen las manos”, que el COVID-19 no existe y que ciertamente el termómetro infrarrojo te quema las neuronas.

¿Qué hay detrás de un video de Tomás?

Herly nos explica que detrás de cada uno de los videos publicados en sus redes sociales hay todo un ritual. Primero identifica algún tema que esté ocurriendo, como la pandemia de COVID-19, luego recopila comentarios que escucha todos los días como que no existe, como que la gente se burla de las caretas o cubrebocas y le agrega el toque de lo que Tomás podría pensar al respecto desde su “yo me las sé todas“.

Luego comienza a entrar en personaje y lo graba modificando su voz, porque a pesar de que Tomás es resultado de un filtro que distorsiona su cara y voz, Herly ya tiene una voz bien diseñada para su personaje. Más allá de ser gracioso y lanzar un mensaje sobre disparidad de género y machismos, a ella le ha servido también para analizar todo con lo que creció.

“Me he ido deconstruyendo todos las ideas que tengo, toda la educación con la que crecí y más allá cuando yo me empecé a dar cuenta que personas cercanas a mí tenían actitudes que tiene Tomás es cuando te das cuenta que sí duele bien cabrón, que son cosas bien arraigadas a uno y que dices “cómo no decía nada cuando me decían eso”, no?”, afirma.

Ya anda el pinche agrio de tomas de envidioso 😏 pic.twitter.com/uauWDWBPb3 — Herly RG (@CHerlanlly) August 6, 2020

Eso sí, Herly explica que aunque ella se considera feminista y que se ha adentrado en estos temas en los últimos meses, su objetivo con este tipo de videos de comedia no es explicar qué es el feminismo ni colgarse del movimiento. Más bien busca que las personas, hombres y mujeres, se den cuenta de este tipo de actitudes machistas y desiguales con las que convivimos a diario y normalizamos al punto de ni siquiera darnos cuenta.

En este mismo sentido no quiere que Tomás sea un personaje clasista, por que no representa a nadie en particular sino a un conjunto de actitudes.

“Tomás puede ser cualquiera, no tiene una profesión porque eso sería ya como hacerlo un personaje clasista y es algo que yo no quiero hacer. Simple y sencillamente la ignorancia puede estar en el “más educado” o la persona “más ignorante” como la gente luego clasifica. Tomás se estructura desde la ignorancia, la base de es un hombre falto de cultura, es un hombre que piensa que lo sabe todo pero no indaga más del tema y da su opinión si va a ofender a alguien, o sea, le gusta pisar callos pero tiene muchos callos en las patas y no se los ve“, nos cuenta.

No ganamos nada criticando a los demás

En un principio Herly tenía un poco de miedo de lanzar su personaje a las redes sociales por la reacción que la gente pudiera tener en su contra pero, a pesar de que ha recibido comentarios ofensivos sobre su físico o su manera de pensar y hacer las cosas, son más las personas que aplauden lo que hace, la comparten y agradecen su trabajo, sea con Tomás o no.

“Yo voy a seguir con este mensaje y más que ignorar los malos comentarios, siempre exhibirlos y darles a entender que lo que hacen no está bien, que no ganan nada ofendiendo a la otra persona”, dice.

Tomás se separó “de la Fanny” porque no aguantó su vida de fiesta, porque no lo obedecía, porque se “ponía bien loca” y quería que cuidara a los niños. A Tomás no le caen bien sus hijos: el Íker Mamarre y la Kimberly, por su puesto no le gusta cuidarlos porque son “un dolor de huevos”.

Cada semana, con suerte, le pasa a la mamá de sus hijos 200 pesos que no entiende como se gasta tan rápido si los niños solo comen chetos y galletas. En la casa de su mamá, donde Tomás vive, no lava ni sus trastes ni cocina su comida porque “se le caen las manos” y cuando se levanta crudo, a la una de la tarde, quiere el desayuno ya listo.

Cree que el COVID-19 es un invento del gobierno, que por eso “estamos como estamos” y que el termómetro infrarrojo sí nos queman las neuronas. ¿Quieres saber más de Herly y el Tomás? Acá te dejamos la entrevista que les hicimos.