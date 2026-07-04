Lo que necesitas saber: La FGR no acreditó haber realizado acciones para localizarla o citarla a comparecer durante todo el tiempo que ha durado la investigación.

El 2 de julio se dio a conocer que Gilda Lozoya, hermana del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, fue detenida por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Marina (SEMAR) cerca del AICM.

Gilda Lozoya enfrenta una investigación por el presunto delito de lavado de dinero. Y es que, según la investigación de la FGR, habría participado como presunta prestanombres de su hermano en la compra de la planta Agronitrogenados por parte de Pemex, uno de los casos de corrupción más conocidos de los últimos años.

Bueno, pero a todo esto ¿por qué ahora está en libertad?

Durante la audiencia, la jueza encargada del caso, Nora Ileana García Peralta, revisó las pruebas y consideró que la Fiscalía no presentó elementos suficientes para demostrar que Gilda pudiera darse a la fuga.

Y eso no fue todo, pues también señaló que la FGR no acreditó haber realizado acciones para localizarla o citarla a comparecer durante todo el tiempo que ha durado la investigación, por lo que determinó modificar la medida cautelar.

Pero ojito, porque eso no significa que haya quedado libre de las acusaciones ni que el caso haya terminado. De hecho, será el próximo martes 7 de julio cuando se lleve a cabo la audiencia en la que una jueza definirá si Gilda Lozoya es o no vinculada a proceso por el presunto delito de lavado de dinero.

Pero entonces ¿qué sigue para Lozoya?

Aunque podrá continuar con su proceso fuera de prisión, deberá entregar su pasaporte, portar un brazalete electrónico, no salir de la Zona Metropolitana del Valle de México ni del país, acudir a firmar periódicamente ante las autoridades y presentarse a todas las audiencias que le sean programadas.

Pero no todo quedará aquí, pues la FGR ya informó que buscará impugnar la decisión de la jueza, por lo que este caso todavía está lejos de concluir, tal parece que esto va para largo y habrá que estar al pendiente.