Hija del exgobernador de Nayarit consigue cancelar proceso en su contra

Todo era “ji,ji,ji, ja,ja,ja… ya los están procesando”… pero el asunto ya cambió, al menos en el caso de Lidy Alejandra Sandoval, hija del exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval.

Aunque a mediados de julio la Fiscalía General de la República (FGR) presumió que consiguió que la hija del exgober de Nayarit fuera vinculada a proceso por el delito de lavado de dinero… pues resulta que recientemente la susodicha acaba de tumbar dicho proceso.

De acuerdo con Reforma, luego de que la FGR apeló el primer fallo del juez (el cual dictó auto de no vinculación) y consiguió que sí tuviera su proceso en contra, Lidy Alejandra Sandoval presentó un amparo y, así, logró que se cancele todo… claro, falta que la Fiscalía se deje, ya que tiene la oportunidad de presentar la impugnación correspondiente.

Pero, mientras esto último sucede, la hija de Roberto Sandoval puede presumir que el juez Segundo Tribunal Unitario, con sede en Tepic, ordenó emitir un fallo de no vinculación a proceso, con base en el hecho de que no encontró que la FGR no presentó “los datos mínimos del delito” que le imputa.

“De la totalidad de las imputaciones existentes en la carpeta de investigación, ninguna se erigía en contra de Lidy Alejandra Sandoval López, ya que las mismas se encontraban dirigidas al diverso imputado, como la persona que se presume utilizó esos recursos de manera ilícita, para la adquisición probable de diversos bienes inmuebles dentro del territorio nacional y con conocimiento de que procedían de una actividad ilícita“, señala la sentencia.

En pocas palabras, se le otorgó el amparo a Lidy Sandoval, ya que la Fiscalía no pudo sostener su acusación de que la susodicha haya intervenido dolosamente en las compras de inmuebles con la finalidad de blanquear, es decir, como prestanombres de su padre.

“En 2009 no podía tener por cierto y -como propósito delictivo- que en 2017 mi padre iba a ser gobernador y con motivo a ello, iba a poder adquirir la propiedad ubicada en el lote 17, en el Fraccionamiento Bonaterra, de la Ciudad de Tepic”, señaló la hija de Roberto Sandoval en uno de sus testimonios. “[Eso implicaría que] en 2009 yo sabría que se iba a construir el inmueble que adquirí en 2017, que iba a estar disponible para la venta, que precisamente en las ofertas de venta la mía era la elegida”.

Roberto Sandoval y su hija fueron detenidos el pasado 6 de junio, mero el día de las elecciones federales. Él por peculado y ejercicio indebido de funciones. Presuntamente, al exgober de Nayarit le gustaba comprar propiedades con recursos ligados a las finanzas públicas del estado… en esta transa se supone que ayudaba la hija, ya que varias de las propiedades quedaron a su nombre.