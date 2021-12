Hija de Rosario Robles pide ayuda al embajador Ken Salazar

Ya que rezar no dio resultados, ahora la familia de la extitular de la desaparecida Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles, le irán a encomendarse a otro santo.

Familiares de Chayito Robles ya pidieron audiencia con el encargado de la embajada de Estados Unidos en México, Ken Salazar. Según se sabe, le pedirán que haga el paro ante “las graves violaciones” en el proceso que se sigue contra la exfuncionaria.

Hasta el momento no hay respuesta de Ken Salazar. Lo que se ha conseguido es entregar una carta en la embajada de Estados Unidos. En ella se expone que Rosario Robles lleva más de dos años en el tambo con base en “pruebas fabricadas”. Es decir, sin poder justificar a cabalidad por qué se le tiene encerrada, cuando el proceso bien lo puede llevar en libertad.

Mariana Moguel, hija de Chayito, entregó el documento en compañía de familares y una amiga. Su tío “Paco” señaló que, además de solicitar ayuda con el caso de Rosario Robles, se denunciará ante el embajador las acciones realizadas por el gobierno que, a su parecer, alejan a México de la democracia.

“Se ha organizado el supuesto combate a la corrupción como argumento para perseguir a los adversarios y a las minorías. Esperamos obtener una respuesta a la brevedad y comentar más ampliamente los derechos que violan los derechos humanos de la madre de Mariana [Rosario Robles]”.

De acuerdo con la hija de Robles, la idea de reunirse con el embajador Ken Salazar forma parte de las acciones de la llamada Resistencia Civil Pacífica anunciada hace unas semanas y que tiene como objetivo la liberación de la exfuncionaria.

“Mi madre, Rosario Robles, ha sido privada de su libertad de manera injusta, aun cuando el delito que se le imputa, ejercicio indebido del servicio público –es decir omisión– que de acuerdo con nuestra Carta Magna no se encuentra dentro de la clasificación de delitos graves y a la fecha no se le ha comprobado nada. No ameritaba ningún tipo de medida cautelar”, señala la carta que Mariana Moguel entregó a Ken Salazar.

Luego de la entrega del dicho documento la hija de Rosario Robles realizó una transmisión por Facebook, asegurando que los diplomáticos se mostraron muy atentos y amables a la solicitud de audiencia con Ken Salazar, así que sólo es cuestión de tiempo para ver cuando se hace la reunión. Según…