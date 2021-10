Esta es la historia de Martha, la colombiana que accederá a la eutanasia con un diagnóstico no terminal

El domingo 10 de octubre de 2021 Martha Sepúlveda, colombiana, morirá por eutanasia. El 6 de agosto pasado a Martha le autorizaron el procedimiento de muerte asistida y, en primera instancia, eligió morir el 30 de octubre pero después de calcular sus tiempos, movió la fecha mucho antes.

Martha, de 51 años, padece de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad del sistema nervioso que debilita los músculos y afecta las funciones físicas pero no tiene un diagnóstico terminal. Actualmente ella apenas si puede caminar y no hay una cura.

Eutanasia en Colombia

En Colombia la Corte Constitucional despenaliza la eutanasia en 1997 como un procedimiento para personas en estado terminal pero nunca hubo una reglamentación para que pudiera aplicarse. Las reglas llegaron hasta el 2016 y desde ese año a la fecha se han llevado a cabo 157 procedimientos.

El 23 de julio del 2021, hace casi 4 meses, la Corte Constitucional amplió el derecho a la muerte digna a personas con enfermedades no terminales.

El presidente de la Corte, Antonio José Lizarazo, explicó que ahora la eutanasia puede ser realizada a pacientes que padecen de un intenso sufrimiento físico o psíquico que provenga de una lesión corporal o de una enfermedad grave e incurable.

Martha esperó tres días después de la histórica sentencia y solicitó que se le aplicara el procedimiento a través de su aseguradora.

“Dios no me quiere ver sufriendo”

En entrevista con el periodista Juan David Laverde de Noticias Caracol, Martha se definió a su misma como una católica que está segura de que Dios no la quiere ver sufriendo. Afirma que desde que fue diagnosticada con su enfermedad está sufriendo bastante y que ya no vive, solo sobrevive.

Señaló que desde que le autorizaron someterse a la eutanasia su vida es mucho mejor, duerme, come y disfruta todo mejor. Su familia, aunque con dolor, acepta su decisión y la apoya en los días que le quedan de vida.

“A lo mejor soy cobarde pero ya no quiero seguir sufriendo. Dios no querría que una de sus hijas estuviera sufriendo así“, dice.

En México la eutanasia no es legal pero existe la Ley de Voluntad Anticipada en la que una persona puede determinar legalmente, de manera anticipada, los procedimientos a los que no quiere someterse si es que llega a un punto de la enfermedad que no le permita tomar la decisión.

Es decir, una vez que lo decide y lo firma, cuando llega el momento la persona no podrá recibir tratamientos que solo prolongan su vida y le causan sufrimiento.

*Con información de Noticias Caracol