“Actué en defensa propia ante un ataque homofóbico”: Hombre involucrado en caso de Parque Hundido da su versión

Hace unos días se dio a conocer una denuncia pública en contra de un hombre que golpeó a una mujer llamada Claudia ‘L’, en el Parque Hundido de la CDMX. Un hecho que desató mucha indignación luego de que la persona afectada diera a conocer su versión de los hechos y alertara a las demás mujeres por si se encontraban a este sujeto.

Sin embargo, seis días después de lo ocurrido ha salido la otra parte involucrada a brindar su contraparte. Y es que el hombre en cuestión, identificado como Rolando ‘N’, ha salido a explicar lo sucedido, afirmando que las cosas no son como se dijeron y que todo fue a raíz de un ataque homofóbico que sufrió cuando se encontraba en el parque junto a su pareja.

Lo que sabíamos de este caso

El pasado 10 de julio, Claudia ‘L’ denunció la agresión que sufrió por parte de un sujeto mientras se ejercitaba en el Parque Hundido. De acuerdo con la versión de la chica, desde hace ya un tiempo decidió mantenerse alejada del hombre en cuestión, pues anteriormente ya había tenido un roce con él mientras hacía ejercicio en el parque.

“Cuidado a las corredoras del Parque Hundido. El hombre que ven abajo va golpeando o empujando a las mujeres que nos cruzamos con él en el carril de corredores. Su argumento es que nosotras debemos siempre hacernos a un lado”, escribió la mujer en su perfil de Facebook, donde días después subió la denuncia que había hecho en contra de este hombre.

Muchos años trabajé q lado de mientes violentadas… hoy me tocó a mi!!Cuidado a las corredoras del Parque Hundido, el… Posted by Claudia Revilla on Friday, July 10, 2020

“Porque ni una mujer se merece vivir una agresión, porque me quiero, porque las autoridades de la CDMX y la Alcaldía me asesoraron y apoyaron de forma sensible y por las miles de brujas, corredoras, mujeres, hombres, amigas y amigos”, enfatizó Claudia en su posteo, donde pidió a las personas que denunciaran a este sujeto en caso de encontrarlo por Parque Hundido.

“La denuncia está hecha, la alerta de género ya se realizó y seguramente el tendrá que seguir corriendo porque su cobardía es pública”, mencionó la mujer en uno de sus varios posteos que se viralizaron en redes sociales, donde se mostraba la foto de un sujeto molesto y el moretón que a Claudia le quedó en un ojo por el golpe que recibió.

Rolando afirma que sólo se defendió de los ataques homofóbicos de Claudia

A través de un comunicado, Rolando ‘N’, el presunto agresor de Claudia ‘L’, dio su derecho de replica y afirmó que las cosas no son como la mujer las contó, pues él sólo actuó en defensa propia luego de recibir varios insultos homofóbicos y discriminatorios por parte de ella, quien también ha atacado a su pareja.

El hombre, quien es un artista visual, menciona que lleva 18 años viviendo cerca del Parque Hundido y nunca ha tenido problemas con alguien. Sin embargo, detalla que desde hace tres semanas comenzó a tener roces con Claudia luego de que le pidiera no correr en sentido contrario a como lo hacen los demás corredores en dicho lugar.

Desde hace tres semanas en varias ocasiones me crucé con una mujer, que luego identificaría como Claudia, quien corría en sentido contrario a lo que se acostumbra en el Parque Hundido. Por tanto, decidí explicarle que los miembros de la comunidad de quienes hacemos uso del lugar -así como en tantas otras pistas de ejercicio- corremos en sentido contrario a las manecillas del reloj. y que quienes corren más lento se deben orillar a la derecha para permitir el paso a los otros

El hombre detalla que Claudia reaccionó de forma agresiva ante su petición y lo agredió de forma verbal, indicándole que el Parque Hundido no hay espacio para personas como él y su pareja. “Dado que soy una persona pacífica, en ese momento decidí no tomar medidas en su contra para no generar más conflictos”, afirma Rolando.

Sin embargo, el pasado 10 de julio el hombre volvió a pedirle a Claudia que no corriera en sentido contrario y fue cuando todo sucedió. “Su respuesta no fue solo agresiones verbales con términos discriminatorios, sino de violencia física, la cual me provocó 3 moretones en el antebrazo derecho”, expresa Rolando. “Para defenderme interpuse mis brazos entre sus golpes y mi rostro”.

En el comunicado, Rolando asegura que nunca agredió a Claudia. “Aunque fui víctima de un lenguaje de odio así como de sus ataques físicos, mi intención nunca fue ventilar este incidente en redes sociales o medios de comunicación. Sin embargo, ante las falsas denuncias realizadas por la señora y la cobertura de algunos medios de comunicación, donde no se corroboró conmigo la situación, considero oportuno aclarar lo sucedido”.

Rolando interpuso una queja ante el CONAPRED

El pasado 14 de julio Rolando ‘N’ interpuso una denuncia ante el Conapred. Además, sus abogados acudieron a la Fiscalía Desconcentrada, en la alcaldía Benito Juárez, para solicitar la información de la carpeta de investigación que se había integrado en su contra. Todo con la finalidad de apersonarse y declarar ante la autoridad sobre lo sucedido.

“También es relevante aclarar que es falso que la Fiscalía de la Ciudad investigue un delito relacionado con agresión o lesión, como se ha comunicado en redes sociales. La carpeta de investigación iniciada en mi contra es por el delito de amenazas”, aclara Rolando a través de su escrito, en donde indica que siempre ha estado dispuesto a colaborar con las autoridades en lugar de recurrir al linchamiento público.

“Ante la situación y para defender mi imagen, trayectoria y derechos, entre ellos el de la libre expresión de mi orientación sexual, interpuse una querella por el delito de Discriminación cometido por la señora Claudia ‘L’ en mi contra y contra de mi pareja, por sus múltiples expresiones homófobas y discriminatorias”, agrega el hombre en su comunicado, quien decidió no comentar nada hasta tener listas las denuncias ante el Conapred.

Rolando ‘N’ refiere en su comunicado que no se dio cuenta de que durante el forcejeo había lastimado a Claudia, sin embargo, asegura que si la autoridad lo determina él está totalmente dispuesto a responder por esta acción.

“De igual forma, considero que ella debe responder ante las autoridades, mi pareja y yo, por su homofobia y los ataques físicos y verbales en mi contra”, enfatiza, adjuntando un video dónde denuncia la agresión verbal que sufrió por parte de Claudia ‘L’