¡Home office desde la playa! Barbados ofrece que trabajes ahí hasta por un año

Recientemente, el gobierno de Barbados, isla que se encuentra en el Caribe, dio a conocer un programa con el cual ofrece a extranjeros trabajar desde sus playas, pues lo que quieren es reactivar su economía, la cual, como en otros tantos países, se ha visto gravemente afectada por la pandemia de COVID-19.

Sí, la primer ministra de esta nación caribeña, Mia Amor Mottley anunció durante la reapertura de un bar que su gobierno introducirá durante 12 meses el programa “Barbados Welcome Stamp”, una visa especial dirigida específicamente a personas que tienen que trabajar de forma remota.

De acuerdo a Mottley, al no existir pruebas rápidas para diagnosticar COVID-19, se han dificultado los viajes a corto plazo a Barbados. Por esto es que la invitación durará un año para también superar las dificultades económicas que enfrentan actualmente las compañías de viajes y destinos turísticos.

Barbados comenzó a abrir sus fronteras el 12 de julio, sin embargo siguen existiendo restricciones para evitar que los extranjeros con coronavirus entren al país.

Por esta razón, al llegar a esta isla del Caribe, los viajeros deberán presentar evidencia de un resultado negativo en una prueba PCR para diagnosticar COVID-19, además de un código de barras para eliminar la inmigración.

De acuerdo con CNN, con este programa la primer ministra espera que las empresas e industrias de su país se involucren para dar la bienvenida a los turistas a largo plazo.

Al respecto, Amor Mottley declaró: “No necesita trabajar en Europa, ni en los Estados Unidos, ni en América Latina si puede venir aquí y trabajar durante un par de meses seguidos; regresar y regresar”.

JUST IN: 🇧🇧: Barbados PM Mia Amor Mottley explains Barbados’ Welcome Stamp which allows for visitors to work remotely from Barbados for up to a year; PM Mottley indicated Barbados is also working on a managed migration programme pointing to findings in its population commission pic.twitter.com/focLmI0dMi

— Kevz Politics (@KevzPolitics) July 9, 2020