Ay, no: Hong Kong sacrificará a miles de hámsteres después de que se contagiaran de COVID-19

Pero, ¿por qué o qué? Este martes 18 de enero, autoridades de Hong Kong informaron que sacrificarán a unos dos mil animales pequeños, incluyendo a miles de hámsteres, después de que varios dieran positivo a COVID-19 en una tienda de mascotas donde un empleado igual resultó positivo.

Hong Kong sacrificará a miles de hámsteres por COVID-19

Según información de AP, autoridades de Hong Kong dieron a conocer este martes que sacrificarán a más o menos dos mil animales pequeños, incluyendo a hámsteres. Esto después de que varios de ellos dieron positivo a COVID-19 en una tienda de mascotas en la que un trabajador también se contagió.

De hecho, por la misma razón, el Departamento de Agricultura, Pesca y Conservación de Hong Kong informó que también se decidió detener la venta de hámsteres y la importación de pequeños mamíferos.

Por otra parte, las autoridades informaron que el empleado de la tienda de mascotas dio positivo a la variante Delta de COVID-19 este pasado lunes, y que los hámsteres, lo cuales se habían importado de Países Bajos, también habían dado positivo.

Expertos aseguran que animales no parecen contagiar el COVID-19

Aunque los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos han asegurado que los animales no han demostrado ser vía de contagios de COVID-19, a las autoridades de Hong Kong no les importó y no descartan esta idea, por lo que sacrificarán a los hámsteres.

“No podemos excluir la posibilidad de que el comerciante en realidad se haya infectado con los hámsteres”, señaló Edwin Tsui, un controlador del Centro para la Protección de la Salud.

Incluso recomendaron a su población que si tenían mascotas, las personas debían tener cuidado con su higiene personal, lavarse las manos después de acariciarlas o tocar su comida, además de no besarlas.

También, como otra medida de precaución, las autoridades de Hong Kong han decidido localizar a las personas que compraron hámsteres en esta tienda después del 7 de enero para tenerlas en cuarentena. Lo malo es que igual deberán entregar a sus mascotas para que las sacrifiquen.

Por último, la Sociedad para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales de Hong Kong señaló estar preocupada por la decisión de matar a todos estos animales y pidió al gobierno no tomar ninguna medida drástica antes de revisar su información.